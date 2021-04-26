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    《科學》期刊：全球2成地下水井恐在數十年內枯竭

    科學家指出，由於全球暖化和人類過度使用，全球多達20％的地下水井將面臨乾涸風險。圖為葉門西部戰火肆虐的荷台達省，1名男孩將取自水井的水裝進塑膠桶裡。（法新社）

    科學家指出，由於全球暖化和人類過度使用，全球多達20％的地下水井將面臨乾涸風險。圖為葉門西部戰火肆虐的荷台達省，1名男孩將取自水井的水裝進塑膠桶裡。（法新社）

    2021/04/26 23:58

    〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣水情正面臨半世紀以來最大挑戰，旱象讓水庫快要見底，經濟部規劃新竹、苗栗、台中與高雄等4地開挖水井，做為可快速上陣彈性調整的對策。然而，權威期刊「科學」（Science）刊出的最新研究指出，由於全球暖化和人類過度使用，全球多達20％的地下水井在不久的將來面臨乾涸風險。

    美國加州大學聖塔芭芭拉分校環境科學系團隊分析全球40個國家、約3900萬口水井的數據，調查其水位下降的脆弱性。研究指出，人類消耗的大部分水來自地下水，還有近一半用於農業灌溉的水，但迄今關於全球地下水現況的研究很少，因此他們試圖通過研究全球約3900萬口水井的鑿井紀錄來填補此一空白。

    研究團隊發現，這些國家裡6％到20％的水井深度，不超過地下水位以下16英尺（約4.9公尺），這代表這些地區地下水位很低，這些水井恐怕在未來幾十年內就將面臨乾涸風險，依賴井水的居民生活將受威脅；而許多新井開鑿時未考慮到地下水位下降，也沒有比舊井挖得更深，導致新井與舊井的枯竭速度一樣快。

    加拿大薩克其萬大學（University of Saskatchewan）全球水安全研究所所長法米格里耶堤（James Famiglietti）和同僚佛格森（Grant Ferguson）評論指出，地下含水層水量減少的原因，是人類使用的水量超過自然能夠補充的水量。除了從地下抽取大量的水外，由於全球暖化效應，許多地方也開始經歷長期乾旱。他們認為，除非有所改變，否則獲得淡水可能很快就會成為富人的特權之一。

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