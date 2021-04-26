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    對中國要強硬！德綠黨總理候選人籲歐洲：勿再自欺欺人

    德國綠黨總理候選人貝爾伯克（見圖）表示，應對中國採取強硬立場。（歐新社）

    德國綠黨總理候選人貝爾伯克（見圖）表示，應對中國採取強硬立場。（歐新社）

    2021/04/26 23:44

    〔即時新聞／綜合報導〕德國將於今年9月26日舉行總理大選，在野政黨綠黨（Die Grünen）的民意支持度目前暫列第一，超過現任總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基民／基社聯盟（CDU/CSU）；綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）當地時間25日強調，歐洲別再自欺欺人，應該要對中國採取強硬立場。

    根據《美國之音》報導，總理大選將近，主要政黨推出的候選人政見備受各界關注。目前民調領先的綠黨候選人貝爾伯克，在當地時間25日接受德國全國性日報《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時，便表示為守護國家安全和價值，尋求另一種方式與獨裁政權交往將是下屆政府的關鍵課題；她還特別點名中國，直言應該對中國強硬起來。

    貝爾伯克指出歐洲與中國的關係是「自由民主與獨裁力量之間的制度競爭」，直言中國利用「一帶一路」在全球各地投資基礎建設和能源網路，肆無忌憚擴張勢力，表態贊同與美國合作對抗中國，「歐洲人不能再自欺欺人，歐盟27國需要採取相應行動捍衛自己的價值觀」；但她也坦言，歐洲不可能與這麼龐大的經濟體完全斷絕，因此與中國往來也必須兼顧「對話」。

    綠黨向來是德國最關注中國人權問題的政黨，而現年40歲的貝爾伯克從2013年起擔任德國聯邦議院議員至今，也曾是國會友台小組的成員。

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