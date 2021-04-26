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    武漢肺炎》歐盟狀告阿斯特捷利康 稱沒按時交付AZ疫苗

    歐盟執行委員會今天表示，阿斯特捷利康未遵守疫苗合約，已採取法律行動。（資料照，美聯社）

    歐盟執行委員會今天表示，阿斯特捷利康未遵守疫苗合約，已採取法律行動。（資料照，美聯社）

    2021/04/26 23:52

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟今天（26日）表示已對阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）公司採取法律行動，稱該公司沒遵守合約按時交付疫苗。

    根據《路透》報導，歐盟執行委員會（European Commission）今天表示，上週五已對阿斯特捷利康採取法律行動，理由是該公司沒按合約交付疫苗。發言人並說有27個盟國支持此決定。

    根據合約，阿斯特捷克康應盡「合理範圍內最大努力」在今年第2季度交付1億8000萬劑疫苗給歐盟。但阿斯特捷克康3月12日聲明指出，第2季度僅能交付7000萬劑疫苗給歐盟。

    歐盟發言人表示，該公司沒有遵守合約中的部分條款，也沒提出可靠計畫來確保疫苗交付量。

    對此，阿斯特捷克康表示已完全遵守與歐盟達成的預購協議，並稱歐盟訴訟沒有法律根據，將在法院上為自己辯護。

    根據合約內容，本案將由比利時法院裁決。

    阿斯特捷利康延遲交付疫苗拖慢歐盟接種進度，早前AZ疫苗被認為是今年上半年歐盟主力疫苗，反覆延遲供應後，歐盟改用輝瑞疫苗為主。

    據悉，德國、法國及匈牙利起初不願提告阿斯特捷利康，主要認為此舉不會加快疫苗交付，但最終都轉向支持提告。

    AZ疫苗供應也引發歐盟與英國的爭端，阿斯特捷利康先前稱英國阻止英國製AZ疫苗出口到歐洲，無法填補歐洲劑量缺口，而目前歐盟也禁止荷蘭的AZ疫苗工廠出口疫苗到英國。

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