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    武漢肺炎》再傳接種中國疫苗後不治 香港累計20死

    香港26日再傳1人在接種中國科興疫苗後不治，迄今疑似接種科興疫苗後不幸喪生者累計已達20人。（彭博）

    香港26日再傳1人在接種中國科興疫苗後不治，迄今疑似接種科興疫苗後不幸喪生者累計已達20人。（彭博）

    2021/04/26 22:20

    〔國際新聞中心／綜合報導〕香港26日再傳1人在接種中國科興武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後不治。香港醫院管理局證實，死者是該局63歲員工，但香港網路媒體「立場新聞」引述讀者爆料，病逝者是當地公立醫院的醫師。

    香港衞生署指稱，死者生前有高血脂，離世前10天（16日）曾在九龍醫院接種第2劑科興疫苗，接種後逗留觀察期間並無不適紀錄。醫管局說明，死者是九龍中醫院聯網員工，分別在3月19日及4月16日接種第1劑及第2劑疫苗，26日上午約6時，被發現在家中昏迷，由救護車送到廣華醫院急診室，經搶救後，上午約7時不治。

    香港接種疫苗後不幸死亡者迄今累計共24人，其中20人接種科興疫苗，4人接種「BioNTech復必泰」（輝瑞/BNT）疫苗。

    衞生署仍強調，暫時沒有臨床證據顯示這起死亡案例是由疫苗引起，將按照既定機制，交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

    24日，香港衛生署證實，1名75歲男子在接種科興疫苗15天後不治。該名患有高血壓及糖尿病的男子，本月9日接種第2劑科興疫苗，24日上午被發現在家中不省人事，送往將軍澳醫院搶救無效後死亡。

    23日，1名58歲女子也被證實在接種科興疫苗10天後辭世。據稱該名女子患有高血壓及肥胖症，13日接種第2劑科興疫苗，22日傍晚暈倒昏迷，送醫搶救後於23日凌晨2時許不治。

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