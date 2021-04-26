歐盟醒了？內部報告批中國轉向獨裁、經濟毀諾

歐盟旗與中國五星旗。（法新社檔案照）

2021/04/26 21:03

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國議題將成為美國總統拜登六月首度以總統身分訪問歐洲的焦點議題，美國媒體「政客」25日披露一份歐盟高層內部報告，指出由於對中國國家主席習近平「獨裁轉向」之憂慮，歐盟對中國的立場正轉趨強硬，對於還能繼續維持經濟往來與政治脫鉤越來越悲觀，報告也呼籲應該密切注意近日台海緊張情勢升高。

「政客」（Politico）歐洲版指出，這份報告上週在各成員國間傳閱，評估2019年「歐中戰略展望」報告發布以來的情勢變化。歐盟承認，現在大環境已經「更具挑戰性」，反映出自去年底與中國簽訂歐中投資協議後，外交關係出乎意料地迅速惡化。

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報告指出，過去20年來，北京已經採取「更獨斷路線」，「持續其獨裁轉向，擴大封殺國內政治空間，加強在新疆和西藏的社會控制和壓迫。中國也打壓香港的基本自由……對歐中關係只會有負面影響」。

報告提到台灣和南海，「南海和平和穩定明確牽涉歐盟的利益。近日台灣海峽緊張升高，應予以密切注意。」貿易與科技也是兩大重點主題，報告提到北京使用拖延戰術，在開放數位和農業市場、解決鋼鐵產量過剩以及遏制產業補貼政策等經濟承諾「少有進展」。

報告以中國企業取得希臘最大港口比雷埃夫斯港（Piraeus）經營權為例，指需提防中國國企利用後疫情時代的經濟下滑之機，奪取歐洲關鍵產業，呼籲歐盟有必要持續強化關鍵基礎建設和科技基礎的安全。

報告說，歐盟與中國打交道仍然取向多面向方式，但是同時，「需要更進一步、有力的努力措施落實既有行動，處理一些新挑戰。」

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