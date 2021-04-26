打臉習近平！中國官媒記者爆「脫貧造假」被驅離 官方急查

官員為了上級「脫貧攻堅」驗收，在貧困戶家門口貼上「商洛市洛南縣農村飲水安全明白卡」，製造當地供水達標的假象。（圖取自《央視》）

2021/04/26 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平今年2月宣布現行農村貧困人口「全部脫貧」，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的任務。但近日陝西近日卻爆出「脫貧造假」，官媒記者上門採訪還遭幹部搶手機並驅離。消息傳出後引發爭議，陝西省相關單位火速出面表示將對此展開調查。

這次引起爭議的事件發生於陝西省洛南縣，洛南縣位於秦嶺南麓山區，為偏遠的小縣城，受地理位置條件影響，當地曾是國家級貧困縣，直至2020年2月，洛南縣才宣布「脫貧」。

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綜合中媒報導，《央視》節目「經濟半小時」近日報導這起脫貧造假事件。報導指出，在洛南縣靈口鎮，有許多貧困戶無水可用，但官員為了上級「脫貧攻堅」驗收，在貧困戶家門口貼上「商洛市洛南縣農村飲水安全明白卡」，製造當地供水達標的假象。事實上，村民為取水使用，得花大把時間騎車跨省到河南拉水，沒車者更是要花一大筆開銷請人托運，由於取之不易，村民用水時相當珍惜、省之又省。

然而，根據中國政府規定的脫貧工作要求，確保飲水安全是脫貧攻堅中最基本的底線。

另外，根據「脫貧攻堅」要求，鄉村要把沒有勞動能力、生活來源者集中到「五保戶」進行集中安置，村里的幹部為了驗收，將人趕進「五保戶」，但等到宣布脫貧後，就對這些人不聞不問，一直以來，該安置點都沒有通水，水池也已經廢棄，水管上的水龍頭更已不見蹤影，使貧困村民只得另尋住處。

《央視》記者實地採訪取得上述資訊後，和群眾前往洛南縣扶貧開發局詢問上述事宜，扶貧開發局卻推拖責任，要記者去詢問水利局。但來到水利局後，幹部卻一問三不知，甚至含混帶過。當記者拍攝水利局門口一塊寫著「堅持鞏固『兩不愁三保障』安全飲水突出問題解決成果」的看板時，一名工作人員立刻上前搶走記者手機，並要他立刻離開。

中共今年2月25日舉行「全國脫貧攻堅總結表彰大會」，習近平會中宣告，在迎來中共成立100周年時刻，中國脫貧攻堅戰取得全面勝利，現行農村貧困人口全部脫貧。然而在《央視》報導相關新聞後，中國網友紛紛質疑是否有更多地方有類似情形，而官方宣稱「全面脫貧」不承認貧戶存在，似乎也和當年「大躍進」相仿。

民眾輿論也引起陝西政府關注，相關單位火速發表聲明，表示將對此事進行調查。

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