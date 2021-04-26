武漢肺炎》日本電視《鐵人料理》名廚神田川俊郎病逝 享壽81歲

日本電視名廚神田川俊郎（見圖）25日因武肺病逝，享壽81歲。（圖擷取自推特）

2021/04/26 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，當局25日針對東京、大阪等4個都府縣三度發布「緊急事態」。而日本知名度相當高的廚師神田川俊郎也在25日這天被證實，週日上午因武漢肺炎病逝，享壽81歲。

綜合日媒報導，因出演日本富士電視台製作的美食節目《鐵人料理》而聲名大噪的名廚神田川俊郎，本月16日在家中突感不適，送醫急救後確定確診武漢肺炎。雖然住院接受治療，但仍於25日上午病逝醫院。

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1939年生於京都的神田川俊郎，1956年（17歲）到大阪知名日本料理店「なだ万」（Nadaman）拜師學藝；1961年（22歲）時開了一家關東煮專賣店「ふく柳」（Fukuyanagi ）；1965年（26歲），神田川俊郎又在大阪北新地開了「神田川本店」。

有了口碑的神田川俊郎後續又開了幾家分店，也被邀請上多個電視節目。1993年，神田川俊郎被邀請上了人氣節目《鐵人料理》，成為話題人物，頗受歡迎，之後也接了不少電視廣告和代言。

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