為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》腹瀉、口鼻出血！印度「三重突變」病毒株出現新症狀

    印度武肺確診者出現新症狀，疑與變種病毒有關。（路透）

    印度武肺確診者出現新症狀，疑與變種病毒有關。（路透）

    2021/04/25 21:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大延燒，單日確診和死亡人數在今（25）日雙雙破紀錄，值得注意的是，印度這一波疫情的確診者出現了包括意識模糊、口鼻流血等新症狀，而且年輕人住院比例也隨之升高！

    專家指出，印度最近發現新的武肺變種病毒株，當中更包含「三重突變」，據信是近期印度疫情再急轉直下、確診者出現新症狀的原因之一。

    據印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，德里赫爾維蒂婭（Helvetia）醫療中心顧問醫生錢德拉（Chandra）在接受採訪時表示，除了武肺感染患者通常都會出現的喉嚨痛、身體酸痛、發燒、嗅覺味覺不靈外，這一波疫情中的新患者還出現了其他症狀，包括腹瀉、腹痛、皮疹、結膜炎、意識模糊，甚至口鼻流血等。

    錢德拉指出，這些新症狀可能是由印度發現的新變異病毒株導致的。此外，這些新的變異病毒株或許無法被RT-PCR（病毒核酸檢驗法）檢測到，這或許是一些無症狀患者RT-PCR檢測結果為陰性，但事實上已感染病毒的一個原因。

    另一個值得關注的現象是，雖然這一波疫情中年輕患者感染比例和去年9月的第一波大致相同，但住院患者中，年輕人的比例有所提高，且更多的無症狀感染者出現呼吸急促的問題，不得不尋求住院。

    此前，印度科學家在西孟加拉省發現一種名為B.1.618新變異病毒，其特徵是除了刺突蛋白中的E484K和D614G突變，可逃避、削弱人體對病毒免疫反應之外，還有6個核苷酸（H146del和Y145del）的染色體重排，是三重突變的病毒株。

    先前印度所發現的「雙重突變」變種病毒株有兩個顯著突變，增加了病毒的傳染性，並會影響兒童感染後病情；而新發現的「三重突變」病毒株很大機會由「雙重突變」病毒株再演化而來。目前尚不清楚「三重突變」病毒株的傳染性或致命性，以及現有疫苗是否有效預防該病毒。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》再破紀錄！印度單日近35萬確診 專家：疫情仍續升溫
    2021/04/25 18:38

    武漢肺炎》再破紀錄！印度單日近35萬確診 專家：疫情仍續升溫
    印度嚴重缺氧 爆出地方政府半路攔截氧氣罐
    2021/04/25 16:30

    印度嚴重缺氧 爆出地方政府半路攔截氧氣罐

    當仁不讓 櫻花建設投入公益熱情十足
    武漢肺炎》防堵印度變種病毒 伊朗禁往返印度班機
    2021/04/24 19:23

    武漢肺炎》防堵印度變種病毒 伊朗禁往返印度班機
    武漢肺炎》印度變種病毒肆虐 世衛：列「觀察中的變種病毒」
    2021/04/22 22:45

    武漢肺炎》印度變種病毒肆虐 世衛：列「觀察中的變種病毒」

    美國註冊基金掀旋風
    武漢肺炎》印度變種病毒現身以色列 傳輝瑞疫苗擋得住
    2021/04/20 21:27

    武漢肺炎》印度變種病毒現身以色列 傳輝瑞疫苗擋得住
    武漢肺炎》印度「雙突變」變種病毒 英國已發現逾70例
    2021/04/18 23:49

    武漢肺炎》印度「雙突變」變種病毒 英國已發現逾70例
    國際今日熱門
    Line個資外洩爭議 日本個資委員會將定期監督
    2021/04/24 22:57

    Line個資外洩爭議 日本個資委員會將定期監督

    史上第2隻！50歲大白鯊極罕見橫渡大西洋中洋脊
    2021/04/24 22:51

    史上第2隻！50歲大白鯊極罕見橫渡大西洋中洋脊 影片

    東協多國要求緬甸軍方停止暴力 緬甸已同意
    2021/04/24 23:21

    東協多國要求緬甸軍方停止暴力 緬甸已同意

    拒俄國將媒體定為外國代理人 歐盟：俄箝制媒體令人擔憂
    2021/04/24 23:56

    拒俄國將媒體定為外國代理人 歐盟：俄箝制媒體令人擔憂

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播