武漢肺炎》腹瀉、口鼻出血！印度「三重突變」病毒株出現新症狀

印度武肺確診者出現新症狀，疑與變種病毒有關。（路透）

2021/04/25 21:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大延燒，單日確診和死亡人數在今（25）日雙雙破紀錄，值得注意的是，印度這一波疫情的確診者出現了包括意識模糊、口鼻流血等新症狀，而且年輕人住院比例也隨之升高！

專家指出，印度最近發現新的武肺變種病毒株，當中更包含「三重突變」，據信是近期印度疫情再急轉直下、確診者出現新症狀的原因之一。

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據印度亞洲國際新聞社（ANI）報導，德里赫爾維蒂婭（Helvetia）醫療中心顧問醫生錢德拉（Chandra）在接受採訪時表示，除了武肺感染患者通常都會出現的喉嚨痛、身體酸痛、發燒、嗅覺味覺不靈外，這一波疫情中的新患者還出現了其他症狀，包括腹瀉、腹痛、皮疹、結膜炎、意識模糊，甚至口鼻流血等。

錢德拉指出，這些新症狀可能是由印度發現的新變異病毒株導致的。此外，這些新的變異病毒株或許無法被RT-PCR（病毒核酸檢驗法）檢測到，這或許是一些無症狀患者RT-PCR檢測結果為陰性，但事實上已感染病毒的一個原因。

另一個值得關注的現象是，雖然這一波疫情中年輕患者感染比例和去年9月的第一波大致相同，但住院患者中，年輕人的比例有所提高，且更多的無症狀感染者出現呼吸急促的問題，不得不尋求住院。

此前，印度科學家在西孟加拉省發現一種名為B.1.618新變異病毒，其特徵是除了刺突蛋白中的E484K和D614G突變，可逃避、削弱人體對病毒免疫反應之外，還有6個核苷酸（H146del和Y145del）的染色體重排，是三重突變的病毒株。

先前印度所發現的「雙重突變」變種病毒株有兩個顯著突變，增加了病毒的傳染性，並會影響兒童感染後病情；而新發現的「三重突變」病毒株很大機會由「雙重突變」病毒株再演化而來。目前尚不清楚「三重突變」病毒株的傳染性或致命性，以及現有疫苗是否有效預防該病毒。

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