失蹤26年！班禪喇嘛應已32歲 美國及各界關注

藏傳佛教第11世班禪喇嘛生於1989年4月25日，今天適逢32歲生日。但他在1995年5月14日被第14世達賴喇嘛指定為11世班禪喇嘛後3天就和家人一起被中國官方帶走，下落不明至今已近26年。圖為2019年流亡藏人在印度德蘭沙拉為其祝壽。（美聯社）

2021/04/26 00:35

〔中央社〕由西藏精神領袖達賴喇嘛指定的11世班禪喇嘛，1995年遭中國當局否認地位後即下落不明至今。美國政府日前公開呼籲中方公布其行蹤，使班禪喇嘛封號爭議及西藏人權問題再度受到注意。

在中國之外仍受到承認的藏傳佛教第11世班禪喇嘛，俗名更登確吉尼瑪，生於1989年4月25日，今天適逢他的32歲生日。但他在1995年5月14日被達賴喇嘛指定為11世班禪喇嘛後3天，就和家人被官方帶走，下落不明至今已將近26年。

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1995年11月29日，中國當局另行指定堅贊諾布為11 世班禪喇嘛，並於同年12月8日正式接受官方頒授金冊。然而，海外多數藏人及不少藏傳佛教界人士並不承認其地位，仍尊奉更登確吉尼瑪為正宗的11世班禪喇嘛。

中國外交部發言人趙立堅2020年曾公開聲稱，更登確吉尼瑪「已經大學畢業，現有一份穩定職業」。無論是更登確吉尼瑪或是他的家人，「都不願被打擾目前『正常的生活』」。

自由亞洲電台報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）22日在例行記者會上特別提起11世班禪喇嘛失蹤一事，除呼籲中方公布其行蹤，「給我們這個機會親自與班禪喇嘛會面」外，並尊重藏人在「不受政府干預」下，根據自己的信仰選擇領袖的權利。他並重申，美國政府支持藏人的宗教自由。

隸屬美國國會的國際宗教自由委員會（USCIRF）23 日也發表聲明，呼籲中國政府無條件釋放11世班禪喇嘛。成員特克爾（Nury Turkel）在聲明中指出，中國干涉班禪喇嘛轉世靈童的認定是「卑鄙的行為」，國際社會應團結起來為11世班禪喇嘛的自由發聲。

藏人行政中央司政洛桑森格（Lobsang Sangay）對普萊斯上述發言表示感謝，並指這是美國國務院迄今為止，關切班禪喇嘛下落最強烈的聲明之一。

前達賴喇嘛北美代表處華人事務負責人貢噶扎西（Kunga Tashi）表示，11世班禪喇嘛到底在哪裡？讀什麼學校？在哪個崗位工作？25年了誰也不知道。全球多個國際組織、多國政府、聯合國相關機構都曾提出質疑，但中國始終未曾提供任何可信的答案和證據。

至於中國指定的11世班禪喇嘛，人權組織「國際聲援西藏運動」（International Campaign for Tibet）負責人仁青塔西（Rinchen Tashi）表示，他只能在官方安排下出席全國人大會議等政治活動，得不到藏人認可，自己也沒有多少人身自由。平時待在北京，有需要時才出來「做些政治宣傳工作，好像是種鬧劇」。

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