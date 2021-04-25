預期疫苗分配不均將改善 比爾蓋茲：明年底可望恢復正常生活

比爾蓋茲今天預期美英等富裕國家，日後會有多餘的武肺疫苗同他國分享，改善目前疫苗分配不均的現象。（路透）

2021/04/25 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續嚴峻，加上變種病毒威脅，提高疫苗接種率成為唯一解方。對此，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）今天（25日）預期未來美國、英國等富裕國家會有多餘疫苗同他國分享，並樂觀認為全球可望在明年（2022年）年底前恢復正常。

根據英國《天空新聞台》（Sky News）報導，比爾蓋茲25日上天空新聞台電視節目《索菲里奇周日秀》（Speaking to Sophy Ridge On Sunday），當被主持人問到是否對「疫情能在明年底前恢復正常」這一說法抱持希望時，比爾蓋茲給予肯定的回應。

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比爾蓋茲表示，他對於目前全球的武肺疫苗分配嚴重不均的現象感到憂心，但他預期包括美國、英國在內等富裕國家，可望在今年底或明年釋出多餘疫苗給其他國家，改善這種現象。他還特別提到日前因為接種者出現血栓情況而被建議暫停施打的「嬌生疫苗」，認為嬌生的疫苗雖然在使用範圍上仍有些問題，但如果能夠被接受，將有很大益處。

比爾蓋茲雖然樂觀認為明年底前全球疫情狀況能夠恢復正常，但他也稱武肺病毒恐怕還是難以根除，最多就是在明年底減少到很低的數字。他還說，自己非常擔心人們不會從這場全球危機汲取教訓，來為未來可能再發生的全球疫情爆發做好準備。

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