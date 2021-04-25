替中共洗白大外宣？ 趙立堅爽讚這家媒體「發出正義之聲」

國際媒體網站《評論彙編》日前登刊一篇稱有關於外界對中國打壓新疆人權的指控為不實傳聞的文章，趙立堅對此叫好。（路透檔案照）

2021/04/25 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕近日國際媒體網站《評論彙編》（Project Syndicate）刊登一篇聲稱有關於外界對中國打壓新疆人權的指控為不實傳聞的文章，讓中國「大悅」。中國外交部對此大讚《評論彙編》「立場客觀」，還臉不紅氣不喘表示中共的涉疆政策是為打擊恐怖主義及宗教極端主義。

《評論彙編》20日刊登美國哥倫比亞大學（Columbia University）教授薩克斯（Jeffrey D. Sachs）及英國密德薩斯大學（Middlesex University）教授沙巴斯（William Schabas）的聯名投書，內容直指新疆正面臨種族滅絕的相關指控「不合理」，稱美國在沒有證據的情況下汙衊中國在新疆打壓人權、宗教信仰等等，還呼籲美方放棄這一「嚴重不實指控」。

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對此，中國外交部發言人趙立堅在昨天（24日）的例行記者會上，指《評論彙編》「立場客觀、內容翔實，我們要為有關媒體和作者在涉疆問題上發出的正義之聲叫好點讚。」趙立堅聲稱，過去中國一再解釋新疆的「真實情況」，所謂中國政府在新疆實行種族滅絕政策的指控，「完全是極端反華勢力蓄意炮製的世紀謊言，是污衊抹黑中國的荒唐鬧劇」。

趙立堅還厚顏表示，「涉疆問題的本質是反暴恐、去極端化和反分裂問題」，指稱新疆曾深受恐怖主義、宗教極端主義之害，人民生命安全受到嚴重威脅，中國政府為打擊恐怖主義，「付出了巨大的努力和犧牲，有關舉措取得了積極成效，新疆連續4年多未發生暴力恐怖案件，各族人民都十分珍惜這來之不易的安定生活。」

趙立堅無視大多數主流外媒的聲音，自爽稱「國際上越來越多人士就涉疆問題發出客觀公正聲音，這充分說明公道自在人心，謊言無法掩蓋真相。我們相信國際上會有越來越多秉持客觀公正立場的人士仗義執言，講述新疆的事實真相，發出正義之聲。」

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