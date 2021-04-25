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    澳國防部長：不應低估台海衝突風險 澳洲有萬全準備

    澳洲國防部長杜登。（法新社檔案照）

    澳洲國防部長杜登。（法新社檔案照）

    2021/04/25 15:56

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）25日接受《澳洲廣播公司》（ABC）訪問時指出，中國與台灣爆發軍事衝突一事「不應該被低估」，澳洲對此有「高級別的準備」，但與此同時，澳洲仍會與區域盟邦合作，嘗試維持和平。

    《路透》和《衛報》報導，杜登在被問及台海爆發戰事的可能性是否正在升高時，直言中國對於統一台灣的態度益發明確，「我認為這件事不應該被低估（should not be discounted），人們必須實際看待相關活動，區域內已有基地軍事化，明顯有大量類似行動，且台灣和中國之間是存有敵意的」。

    杜登進一步表示，澳洲與許多國家關係良好，包括重要的貿易夥伴中國，「但我們得坦白說，澳洲確實對於中國共產黨的理想有不同看法。」

    他強調，對於澳洲和澳洲友邦面臨的區域威脅，澳洲國防軍有「高級別的準備」（high level of preparedness），但與此同時，坎培拉當局也會努力維持和平，「我們希望確保澳洲持續作為區域內的好鄰居，會與夥伴和盟友合作，畢竟沒人想看到中國和台灣，或是其他地方爆發衝突。」

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