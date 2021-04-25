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    看傻！首款美元硬幣原型 以2355萬元賣出

    美國首款硬幣「飄髮自由女神1美元」的原型銅板，於23日的拍賣中以84萬美元（約新台幣2355萬元）成交。（美聯社）

    美國首款硬幣「飄髮自由女神1美元」的原型銅板，於23日的拍賣中以84萬美元（約新台幣2355萬元）成交。（美聯社）

    2021/04/25 14:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國18世紀脫離英國獨立後，1794年由費城鑄幣局發行首款硬幣，亦即「飄髮自由女神1美元」，此後成為收藏市場上價格最高的幣種，2013年創下世界紀錄達1000萬美元（約新台幣2.8億元），而在生產之前所製作出來的原型銅板也是要價不斐，於23日的拍賣中以84萬美元（約新台幣2355萬元）成交。

    據《美聯社》報導，和1美元銀幣不同，原型幣材料為金屬銅而且沒有正式硬幣上的星星，因此被稱為「無星飄髮美元（No Stars Flowing Hair Dollar）」，其正面中央是長髮飄逸的自由女神像，底下標註著1794年，背面則是挺胸展翅威風凜凜的老鷹。

    拍賣公司Heritage Auctions的發言人布拉德利（Eric Bradley）透露，原型幣先前為MLB遊騎兵共同主席辛普森（Bob Simpson）所擁有，原先估價為35萬美元至50萬美元（約新台幣980萬元至1400萬元），沒想到當天短短1分鐘內就競標到84萬美元。

    Heritage Auctions的錢幣專家利普森（Jacob Lipson）表示，原型幣可能被埋藏在費城鑄幣局一段時間，其保存狀態並非完美，銅棕色的表面上出現一些刮痕，但由於其獨特和稀有性質仍然在收藏界相當搶手，從1890年開始已被交易過8次。

    銅板背面是挺胸展翅威風凜凜的老鷹。（美聯社）

    銅板背面是挺胸展翅威風凜凜的老鷹。（美聯社）

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