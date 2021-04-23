幫北京誤導美國民眾！共和黨參議員痛批美國4大媒體親中

美國聯邦參議員柯頓。（路透檔案照）

2021/04/23 20:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）近日抨擊，美國4大主流媒體－美國廣播公司（ABC）、國家廣播公司（NBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和有線電視新聞網（CNN）－均由親近中國的大財團控制，多年來替中國當權者影響美國民眾對中觀感。

《福斯新聞》22日報導，柯頓21日在播客（Podcast）節目「The Truth with Lisa Boothe」中，批評美國4大主流媒體「嚴重依賴」（heavily beholden）中國共產黨，甚至在某些情況下非常依賴中國資金。

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他說：「你想想，ABC隸屬於迪士尼公司，NBC的母公司與康卡斯特集團（Comcast-Universal）的關係、CBS與維亞康姆公司（Viacom）有關聯，CNN則是時代華納（Time Warner）旗下媒體。這些主流媒體的老闆或合作夥伴皆是大財團，而這些財團無一不依賴中共。」

柯頓直言，上述媒體多年來在報導中國相關新聞時立場偏軟，甚至宛如北京當權者的「保鑣」，協助北京誤導美國民眾的常識、判斷和直覺。

此外，柯頓也不滿表示，美國職棒大聯盟（MLB）因不滿喬治亞州選舉改革可能影響少數族群投票權，而取消在亞特蘭大舉行全明星賽，但他們竟仍與中國企業保持密切關係。

不僅如此，他還砲轟美國職籃（NBA）對新疆維吾爾族遭種族滅絕視而不見，並批評可口可樂公司偽善，指該公司今年譴責喬州選舉改革，去年卻遊說國會議員，企圖阻止國會通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」。

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