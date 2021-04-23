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    岸信夫：台灣若赤化 情勢將更嚴重

    日本防衛相岸信夫表示，中國正步步進逼，一旦台灣赤化了（遭到中國併吞），情勢恐將變得更為嚴重。（路透資料照）

    日本防衛相岸信夫表示，中國正步步進逼，一旦台灣赤化了（遭到中國併吞），情勢恐將變得更為嚴重。（路透資料照）

    2021/04/23 17:23

    〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本防衛相岸信夫在自民黨議員集會中發表演說，再次提及台灣情勢，他表示，中國正從不起眼的地方步步進逼，一旦台灣赤化了（遭到中國併吞），情勢恐將變得更為嚴重。

    自民黨資深眾議員高木毅22日舉辦議員在職20周年的紀念研討會，邀請岸信夫以日本當然安全保障環境為主題發表演講。

    日本富士新聞網（FNN）報導，岸信夫著眼於中國海警船在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）、東海及南海等地活動日趨頻繁的情況，在演講中指出，中國正從不起眼的地方步步進逼，企圖在最終改變所有的現狀，日本絕對不允許這種情況發生。

    他岸信夫還針對台灣情勢表達他的危機感，他表示，一旦台灣赤化了，情勢恐將變得更為嚴重。強調台海問題應該以和平手段解決。

    另外，岸信夫在今天內閣會議後的記者會中宣布，5月將在九州與美法兩國舉行離島防衛的3國聯合演習，陸上自衛隊、美國陸戰隊及法國陸軍均預定參加。

    演習期間從5月11日到17日，陸自離島防衛專門部隊「水陸機動團」所在長崎縣相浦駐屯地、宮崎縣與鹿兒島縣交界的霧島演習場及九州西側的海空域為演習的會場。

    這是日美首次與法國陸軍進行聯合演習，岸信夫表示，法國是印太構想的同志國。日本希望藉此提高島嶼防禦的戰術技能。

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