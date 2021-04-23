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    全球首例抗體失效！巴西病患先後感染2變種病毒身亡

    1名巴西患者先後感染2支變種病毒，體內抗體竟然失效導致他死亡。（法新社檔案照）

    1名巴西患者先後感染2支變種病毒，體內抗體竟然失效導致他死亡。（法新社檔案照）

    2021/04/23 17:39

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西菲瓦萊大學（Feevale University）分子微生物實驗室上傳到期刊預印本網頁「Research Square」的最新研究表明，1名病患先感染1種變種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒且沒有發生症狀，痊癒後再感染另1種變種病毒株，體內的抗體竟然失效導致病患死亡。

    綜合外媒報導巴西菲瓦萊大學的研究指出，1名住在巴西南里約格蘭德州 （Rio Grande do Sul）坎普博姆（Campo Bom）的39歲病患，在2020年11月30日首度染上巴西變種P1病毒，當時並沒有發生任何症狀，患者之後自然痊癒，卻在2021年3月11日經由父親與兄弟傳染，得到巴西變種P2病毒。

    這名39歲的患者二度染病後，相繼發生疲倦、呼吸困難等症狀，血氧濃度還低於95%，患者最後送往加護病房插管治療，最後在今年3月19日去世；研究團隊比對他體內的P1病毒株與P2病毒株，察覺這兩種病毒入侵人體細胞的棘蛋白上，都帶有E484K變異基因。

    研究指出，二次感染的案例並不常見，重複感染2款變種病毒的病患更為罕見，且大多數病患第2次感染時由於體內具有抗體，若有症狀也都是輕症，這名死亡病患首度感染P1變種病毒後，體內產生的抗體竟對也帶有E484K變異基因的P2病毒無效，這樣的狀況為全球首例。

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