扯！「習近平女兒洩資案」今二審宣判 律師被拒於門外

中國境外網站「支那維基」被控洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

2021/04/23 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國 「習近平女兒洩資案」案今日將進行二審宣判，但有消息指出，被指為主謀的20歲維護員牛騰宇無法到場，其代理律師包龍軍及母親全被拒於門外，讓包龍軍痛批「法院完全拋棄法律」。

中共領導人習近平女兒習明澤身分被洩，被控犯案的24名中國青年遭逮，其中20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年，至今仍被關押，先前不斷爆出牛騰宇遭虐待的情事，除了長時間鞭打、虐至休克，還使其右手殘廢，讓牛騰宇的母親相當痛心。

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牛騰宇的代理律師之一包龍軍對《希望之聲》透露，二審結果將於今天宣判，但不只律師和家長，連案件當事人都被拒於門外，讓他痛批「法院完全拋棄法律裸奔了」、「法院完全喪失公開性」；包龍軍強調，公開審理應是基本，而程序出現違法的狀況下，更應該公開審理。

包龍軍指出，法庭方面對牛騰宇的住院資料等證據，都未做交互訊問，而律師要求控告偵查人員的酷刑逼供行為，更未能得到答覆。

包龍軍直言，非法證據未排除，即為事實不清，在這種狀況下應依法公開審理，但如今仍閉門審理，本身就已經違背法律的明確規定，而他也曾提出閱卷以及要求討論過一審的法官迴避，但法院卻以刑事訴訟法解釋29條為由不做批准。

包龍軍透露，這件案子連律師的辯護詞都沒有，法庭就要宣判，儼然成為法庭的一面之詞，可說是非常惡劣。

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