為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！「習近平女兒洩資案」今二審宣判 律師被拒於門外

    中國境外網站「支那維基」被控洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

    中國境外網站「支那維基」被控洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

    2021/04/23 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國 「習近平女兒洩資案」案今日將進行二審宣判，但有消息指出，被指為主謀的20歲維護員牛騰宇無法到場，其代理律師包龍軍及母親全被拒於門外，讓包龍軍痛批「法院完全拋棄法律」。

    中共領導人習近平女兒習明澤身分被洩，被控犯案的24名中國青年遭逮，其中20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年，至今仍被關押，先前不斷爆出牛騰宇遭虐待的情事，除了長時間鞭打、虐至休克，還使其右手殘廢，讓牛騰宇的母親相當痛心。

    牛騰宇的代理律師之一包龍軍對《希望之聲》透露，二審結果將於今天宣判，但不只律師和家長，連案件當事人都被拒於門外，讓他痛批「法院完全拋棄法律裸奔了」、「法院完全喪失公開性」；包龍軍強調，公開審理應是基本，而程序出現違法的狀況下，更應該公開審理。

    包龍軍指出，法庭方面對牛騰宇的住院資料等證據，都未做交互訊問，而律師要求控告偵查人員的酷刑逼供行為，更未能得到答覆。

    包龍軍直言，非法證據未排除，即為事實不清，在這種狀況下應依法公開審理，但如今仍閉門審理，本身就已經違背法律的明確規定，而他也曾提出閱卷以及要求討論過一審的法官迴避，但法院卻以刑事訴訟法解釋29條為由不做批准。

    包龍軍透露，這件案子連律師的辯護詞都沒有，法庭就要宣判，儼然成為法庭的一面之詞，可說是非常惡劣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    習近平女兒洩資案主謀被虐到休克 律師痛斥：這幫畜生！
    2021/04/07 13:19

    習近平女兒洩資案主謀被虐到休克 律師痛斥：這幫畜生！
    「習近平女兒資料洩漏案」內幕又爆 警方內部證據疑流出
    2021/03/30 14:07

    「習近平女兒資料洩漏案」內幕又爆 警方內部證據疑流出

    4月油桐花登場！華城喜迎「五月雪」
    扯！中警被爆收賄千萬 習近平女兒資料洩漏案主謀「手被打殘」
    2021/03/24 10:35

    扯！中警被爆收賄千萬 習近平女兒資料洩漏案主謀「手被打殘」
    中警構陷手段曝光！習近平女兒資料洩漏案 爆三度撤換主謀
    2021/03/16 14:55

    中警構陷手段曝光！習近平女兒資料洩漏案 爆三度撤換主謀

    江翠北側怎麼選？中正路門牌最搶手
    國際今日熱門
    扯！ 智利獸醫替75人注射犬用疫苗 宣稱可防範武肺
    2021/04/22 17:42

    扯！ 智利獸醫替75人注射犬用疫苗 宣稱可防範武肺

    印尼載53人潛艦失聯 軍方：氧氣僅可供應72小時
    2021/04/22 17:40

    印尼載53人潛艦失聯 軍方：氧氣僅可供應72小時

    武漢肺炎》韓國一僑民在上海接種中國疫苗 3日後身亡
    2021/04/22 17:38

    武漢肺炎》韓國一僑民在上海接種中國疫苗 3日後身亡

    謠言終結站》普廷驚人發言引白宮喊話？查核中心：扭曲捏造
    2021/04/22 20:28

    謠言終結站》普廷驚人發言引白宮喊話？查核中心：扭曲捏造

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播