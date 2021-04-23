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    日本刮「台」風 阿部寬以台灣出題挑戰東大生

    日本男星阿部寬參加TBS人氣益智節目《東大王》當出題官，其中一道題目的答案為「台灣」。（取自TBS電視畫面）

    日本男星阿部寬參加TBS人氣益智節目《東大王》當出題官，其中一道題目的答案為「台灣」。（取自TBS電視畫面）

    2021/04/23 13:16

    〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕日本男星阿部寬主演的《東大特訓班》續集即將本週日登場，為了宣傳該劇，阿部寬最近積極上各項綜藝節目宣傳，21日參加TBS人氣益智節目《東大王》時，阿部寬出了5道「超難問」，其中有1道還是以「台灣」為答案。

    由漫畫《龍櫻》改編的《東大特訓班》，在2005年首播出時成為社會話題，創下極高的收視率，本劇在時隔16年後推出續集，阿部寬繼續扮演特訓班老師，當年放牛班學生長澤雅美則以東大畢業律師身分登場。

    為了宣傳《東大特訓班》續集，TBS邀請阿部寬參加該台益智節目《東大王》擔任出題官，挑戰參賽的東大生與藝人，阿部連出了5道文字急轉彎的題目，其中有一道以50音的「ちつてと」為題，要解答者猜出是哪個國家，答案是「台灣」，因為「ちつてと」少了「た」字，用大阪腔來說為「『た』いわん」（台灣）。

    武漢肺炎爆發後，台灣在日本受到的關注度愈來愈高，疫情前日本節目說到台灣，台灣總統大選時也受到一時的關注，但平時大都以吃喝玩樂為主，疫情發生後，包括數位政委唐鳳、衛福部的阿中部長也成為日本名人，《東大王》前陣子也曾用唐鳳入題，前陣子台灣鳳梨也成為日媒話題，最近則是日美峰會聯合聲明列入台灣海峽情勢。

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