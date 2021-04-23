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    美國兩大抗中法案 外媒分析：政治、軍事、科技、經濟全在內

    美中對抗態勢相當明確。（法新社）

    美中對抗態勢相當明確。（法新社）

    2021/04/23 11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間週三，參議院外交關係委員會高票通過抗中法案「2021年戰略競爭法案」，除此之外，科技領域抗中的「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act）也預計走入審議程序，外媒對美國多方面抗中動作進行分析。

    《BBC中文網》報導，美國與中國的對抗是多方面的，從政府最高位階，美國總統拜登的態度來看，談起中國想要成為全世界最富有、最強大的國家，拜登表示在他的任內不會發生。從民調來看，去年皮尤研究中心調查顯示，每10個美國人，就有9個認為中國是競爭對手或敵人，不是合作夥伴。

    報導表示，2月份美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Scumer）宣布，要用快速通道的方式來通過一系列抗中法案，「戰略競爭法案」和「無盡前沿法案」就是其中一部分，其中就「戰略競爭法案」來說，涵蓋多面向的涉中關係，像是對中國壓迫新疆舉動實施制裁、撥款支持香港民主、增加印太軍需、加強與台灣聯繫。

    至於「無盡前沿法案」則專注科技面，針對中國的「中國製造2025」計劃，要求美國政府動用更多資源和資金與其對抗，另外還有協助美國企業開拓供應鏈、收購5G移動網路基建設施、與台灣、日本等盟友商討網路安全協議。

    報導指出，這兩項法案都獲得美國兩黨支持，在對中國議題上有著罕見的一致性，民主黨議員孟南德斯（Bob Menendez）就說，「戰略競爭法案」讓美國終於可以在權力、政治、外交、經濟、創新、軍事甚至文化等每個面向，面對中國的挑戰

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