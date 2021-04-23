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    冷戰期間核試爆！新研究：美國蜂蜜含有放射性銫-137

    最新研究指出，美國生產的蜂蜜含有冷戰期間核彈試驗產生的放射性同位素銫-137。（歐新社檔案照）

    最新研究指出，美國生產的蜂蜜含有冷戰期間核彈試驗產生的放射性同位素銫-137。（歐新社檔案照）

    2021/04/23 00:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國過去在與前蘇聯冷戰的1950、1960年代進行大量核彈試驗，維吉尼亞州威廉與瑪麗學院（W&M）發布在《自然-通訊》（Nature Communications）的最新研究表明，美國生產的蜂蜜含有冷戰期間核彈試驗產生的放射性同位素銫-137。

    根據《科學》（Science）報導，威廉與瑪麗學院地質學家卡斯特（James Kaste）先前分配給學生1項作業，要他們春假放完之後，從各自的故鄉帶當地食物返校，測試裡面的銫-137濃度，1名從北卡羅來納州返校的學生帶來蜂蜜，裡面的銫-137濃度比其他學生帶回的食物要高出100倍。

    因此，卡斯特和研究團隊以及學生們，收集了來自美國東部所有地區的122份蜂蜜樣品，對它們進行銫-137測試，在當中的68個樣本中檢測到銫-137，含量超過每公斤0.03貝克，每湯匙約有87萬個銫-137原子，其中，以佛州蜂蜜的銫-137濃度最高，為每公斤19.1貝克。

    研究發現，第2次世界大戰後，美國、前蘇聯和其他國家接連引爆數百枚核彈，銫-137因此噴到高層大氣中，風將其散布在世界各地，但受到區域風向與降雨影響，銫-137在全球的分布並不均勻，許多落入美國東岸，銫-137可溶於水，且化學性質與植物的重要營養素鉀相似，因此被植物誤認進而吸收，而部分開花植物的花粉被蜜蜂製成蜂蜜。

    美國食品和藥物管理局（FDA）表示，「這些數字沒有什麼可令人擔憂的」，原因在於，這份研究中揭示的蜂蜜銫-137濃度遠低於美國食品標準（每公斤1200貝克）；領導研究的卡斯特也說，「一點都不擔心」，他說，以前常吃蜂蜜，「現在吃更多」，也讓孩子吃蜂蜜。

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