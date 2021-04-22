為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    寮國柬埔寨本土病例狂冒 越南高度戒備偷渡客

    寮國近日不斷冒出本土病例，官方下令首都永珍（圖）今天開始封城14天。（路透）

    寮國近日不斷冒出本土病例，官方下令首都永珍（圖）今天開始封城14天。（路透）

    2021/04/22 23:26

    〔中央社〕寮國近日不斷冒出本土病例，官方下令首都永珍（Vientiane）今天開始封城14天。寮國與柬埔寨都為社區感染所苦，與寮、柬兩國相鄰的越南對偷渡客高度警戒。

    寮國時報（Laotian Times）報導，寮國21日新增28例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土病例，外界研判這波疫情應該始於4月中旬的寮國新年假期。

    寮國政府發布通知指出，永珍自22日清晨6時起封城至5月5日午夜。通知並要求各級人員繼續教育大眾認識疫情造成的危害，並指導民眾防疫。

    報導指出，在封城期間，只有自外省市返家的永珍永久居民、商用卡車、貨物與獲准的個人能進入永珍，其餘所有人不得任意進出永珍。永珍居民除了採買生活用品與看病外，一律不准踏出家門。

    政府並禁止商家囤貨或哄抬物價，特別是口罩、洗手乳、石油、飲用水、食物等物資。

    文化與宗教等各式聚會參與者不能超過20人；葬禮可照常舉行，但必須非常小心並遵循官方先前宣布的防疫措施，像是戴口罩、使用洗手乳、落實社交距離。

    寮國於封城首日又有6人染疫，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤統計，截至發稿，寮國共94人確診，尚未有死亡病例。

    柬埔寨新聞網站Fresh News報導，柬埔寨衛生部今天發布通知，全國21日新增446人確診，其中金邊市新增331例。21日所有確診病例均與2月20日爆發的本土疫情有關。

    柬埔寨自去年疫情爆發以來，截至22日上午7時，累計確診8193例，共有59人染疫死亡。

    柬埔寨與寮國近日雙雙陷入疫情泥淖，與兩國共計有3000多公里陸路邊界的越南提心吊膽，憂心偷渡客成為防疫破口。

    越南快訊（VnExpress）今天報導，有4人從柬埔寨偷渡返回越南被抓。調查指出，這4人去年赴柬埔寨打工，由於當地疫情持續升溫，於是想回越南比較安心。

    富國島隸屬越南西南部堅江省（Kien Giang），與柬埔寨本土相距僅10多公里，因而成為從柬埔寨偷渡至越南本土的中繼站；此外，堅江省與柬埔寨陸地邊界全長則有56.8公里。

    堅江省政府指出，自2月20日至今，省內共計發現逾140名偷渡客。因應柬埔寨疫情，堅江省部署逾1000名兵士、設立128個檢查站，嚴密控制邊界口岸和小徑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》印度變種病毒肆虐 世衛：列「觀察中的變種病毒」
    2021/04/22 22:45

    武漢肺炎》印度變種病毒肆虐 世衛：列「觀察中的變種病毒」
    武漢肺炎》全球逾306萬人病歿 1億4300多萬例確診
    2021/04/22 21:57

    武漢肺炎》全球逾306萬人病歿 1億4300多萬例確診

    皮沙發布沙發 不用左右為難 這樣買就對啦
    武漢肺炎》印度醫療崩潰 黑市氧氣、瑞德西韋哄價10倍
    2021/04/22 21:39

    武漢肺炎》印度醫療崩潰 黑市氧氣、瑞德西韋哄價10倍

    「中正城閱.」45坪三面採光 享頂配四件式主衛浴
    國際今日熱門
    舒力基襲擊菲律賓 貨輪擱淺釀至少4死9失蹤
    2021/04/22 13:14

    舒力基襲擊菲律賓 貨輪擱淺釀至少4死9失蹤

    載核原料到中國…貨輪停靠未通報 遭斯里蘭卡驅逐
    2021/04/22 06:22

    載核原料到中國…貨輪停靠未通報 遭斯里蘭卡驅逐

    睡眠債毀晚年！ 研究：中年睡眠不足增加失智風險
    2021/04/22 06:02

    睡眠債毀晚年！ 研究：中年睡眠不足增加失智風險

    譏諷中國充斥山寨武器！美海軍研究協會「國家撞臉日」發文
    2021/04/22 05:59

    譏諷中國充斥山寨武器！美海軍研究協會「國家撞臉日」發文

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播