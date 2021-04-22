寮國柬埔寨本土病例狂冒 越南高度戒備偷渡客

寮國近日不斷冒出本土病例，官方下令首都永珍（圖）今天開始封城14天。（路透）

2021/04/22 23:26

〔中央社〕寮國近日不斷冒出本土病例，官方下令首都永珍（Vientiane）今天開始封城14天。寮國與柬埔寨都為社區感染所苦，與寮、柬兩國相鄰的越南對偷渡客高度警戒。

寮國時報（Laotian Times）報導，寮國21日新增28例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土病例，外界研判這波疫情應該始於4月中旬的寮國新年假期。

請繼續往下閱讀...

寮國政府發布通知指出，永珍自22日清晨6時起封城至5月5日午夜。通知並要求各級人員繼續教育大眾認識疫情造成的危害，並指導民眾防疫。

報導指出，在封城期間，只有自外省市返家的永珍永久居民、商用卡車、貨物與獲准的個人能進入永珍，其餘所有人不得任意進出永珍。永珍居民除了採買生活用品與看病外，一律不准踏出家門。

政府並禁止商家囤貨或哄抬物價，特別是口罩、洗手乳、石油、飲用水、食物等物資。

文化與宗教等各式聚會參與者不能超過20人；葬禮可照常舉行，但必須非常小心並遵循官方先前宣布的防疫措施，像是戴口罩、使用洗手乳、落實社交距離。

寮國於封城首日又有6人染疫，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤統計，截至發稿，寮國共94人確診，尚未有死亡病例。

柬埔寨新聞網站Fresh News報導，柬埔寨衛生部今天發布通知，全國21日新增446人確診，其中金邊市新增331例。21日所有確診病例均與2月20日爆發的本土疫情有關。

柬埔寨自去年疫情爆發以來，截至22日上午7時，累計確診8193例，共有59人染疫死亡。

柬埔寨與寮國近日雙雙陷入疫情泥淖，與兩國共計有3000多公里陸路邊界的越南提心吊膽，憂心偷渡客成為防疫破口。

越南快訊（VnExpress）今天報導，有4人從柬埔寨偷渡返回越南被抓。調查指出，這4人去年赴柬埔寨打工，由於當地疫情持續升溫，於是想回越南比較安心。

富國島隸屬越南西南部堅江省（Kien Giang），與柬埔寨本土相距僅10多公里，因而成為從柬埔寨偷渡至越南本土的中繼站；此外，堅江省與柬埔寨陸地邊界全長則有56.8公里。

堅江省政府指出，自2月20日至今，省內共計發現逾140名偷渡客。因應柬埔寨疫情，堅江省部署逾1000名兵士、設立128個檢查站，嚴密控制邊界口岸和小徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法