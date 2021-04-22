為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美參院外委會通過抗中法案 中國不滿籲停止審議

    美國參議院外交委員會今天高票通過全方位因應中國挑戰的「戰略競爭法案」後，引發中方強烈不滿，中國外交部發言人汪文斌（見圖）稱，該法案嚴重歪曲事實、顛倒黑白。（歐新社）

    美國參議院外交委員會今天高票通過全方位因應中國挑戰的「戰略競爭法案」後，引發中方強烈不滿，中國外交部發言人汪文斌（見圖）稱，該法案嚴重歪曲事實、顛倒黑白。（歐新社）

    2021/04/22 23:01

    〔中央社〕美國參議院外交委員會今天高票通過全方位因應中國挑戰的「戰略競爭法案」後，引發中方強烈不滿。中國外交部、全國人大外事委員會相繼抨擊這項法案粗暴干涉中國內政，要求停止審議。

    中國外交部發言人汪文斌下午在外交部例行記者會回應相關提問時稱，「戰略競爭法案」嚴重歪曲事實、顛倒黑白，渲染「中國威脅論」，大肆鼓吹美開展全面對中戰略競爭，粗暴干涉中國內政，充斥著陳舊的冷戰思維和零和博弈觀念，也反映出美國唯我獨尊、容不得別國正常發展的霸權心態。中方對此強烈不滿、堅決反對。

    汪文斌說，敦促美方重視中方關切，端正心態，理性看待中國和中美關係，停止審議推進上述議案，以免對中美關係發展造成干擾和傷害。

    據新華社報導，中國全國人民代表大會外事委員會發言人尤文澤表示，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益。法案相關涉台條款嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」發出嚴重錯誤信號。

    他說，「一個中國」原則是中國的紅線，「我們堅決反對任何形式的美台官方往來。涉疆、涉港問題純屬中國內政，不容任何外國干涉。」

    「戰略競爭法案」美國近年最重大的抗中法案，接下來將送交參議院院會審議，獲得參眾兩院通過後，即會遞交美國總統簽署後生效。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戳破中國陰謀！龐皮歐：「統一台灣」實為「殖民統治」
    2021/04/22 20:41

    戳破中國陰謀！龐皮歐：「統一台灣」實為「殖民統治」
    又惹事...劉樂妍自爆「只愛台灣腸」網民狂酸：來中國幹嘛
    2021/04/22 18:31

    又惹事...劉樂妍自爆「只愛台灣腸」網民狂酸：來中國幹嘛

    皮沙發布沙發 不用左右為難 這樣買就對啦
    海底撈監視影像疑回傳中國 陸委會：經濟部已函請在台投資人說明
    2021/04/22 18:30

    海底撈監視影像疑回傳中國 陸委會：經濟部已函請在台投資人說明
    九二共識是檢視善意試金石？ 陸委會：多數台灣民眾已表達反對
    2021/04/22 17:40

    九二共識是檢視善意試金石？ 陸委會：多數台灣民眾已表達反對

    「中正城閱.」45坪三面採光 享頂配四件式主衛浴
    美參院再提抗中法案 這回換民主黨
    2020/09/19 05:30

    美參院再提抗中法案 這回換民主黨
    國際今日熱門
    舒力基襲擊菲律賓 貨輪擱淺釀至少4死9失蹤
    2021/04/22 13:14

    舒力基襲擊菲律賓 貨輪擱淺釀至少4死9失蹤

    稱台灣回歸有「時間表」 中國軍事專家嗆：最快在明天
    2021/04/21 23:23

    稱台灣回歸有「時間表」 中國軍事專家嗆：最快在明天

    印尼潛艦峇里島外海失聯 空中搜索發現海面浮油
    2021/04/21 23:20

    印尼潛艦峇里島外海失聯 空中搜索發現海面浮油

    澳洲撤銷維州一帶一路協議 中國使館：無理挑釁
    2021/04/21 23:25

    澳洲撤銷維州一帶一路協議 中國使館：無理挑釁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播