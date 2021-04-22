美參院外委會通過抗中法案 中國不滿籲停止審議

美國參議院外交委員會今天高票通過全方位因應中國挑戰的「戰略競爭法案」後，引發中方強烈不滿，中國外交部發言人汪文斌（見圖）稱，該法案嚴重歪曲事實、顛倒黑白。（歐新社）

2021/04/22 23:01

〔中央社〕美國參議院外交委員會今天高票通過全方位因應中國挑戰的「戰略競爭法案」後，引發中方強烈不滿。中國外交部、全國人大外事委員會相繼抨擊這項法案粗暴干涉中國內政，要求停止審議。

中國外交部發言人汪文斌下午在外交部例行記者會回應相關提問時稱，「戰略競爭法案」嚴重歪曲事實、顛倒黑白，渲染「中國威脅論」，大肆鼓吹美開展全面對中戰略競爭，粗暴干涉中國內政，充斥著陳舊的冷戰思維和零和博弈觀念，也反映出美國唯我獨尊、容不得別國正常發展的霸權心態。中方對此強烈不滿、堅決反對。

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汪文斌說，敦促美方重視中方關切，端正心態，理性看待中國和中美關係，停止審議推進上述議案，以免對中美關係發展造成干擾和傷害。

據新華社報導，中國全國人民代表大會外事委員會發言人尤文澤表示，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益。法案相關涉台條款嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」發出嚴重錯誤信號。

他說，「一個中國」原則是中國的紅線，「我們堅決反對任何形式的美台官方往來。涉疆、涉港問題純屬中國內政，不容任何外國干涉。」

「戰略競爭法案」美國近年最重大的抗中法案，接下來將送交參議院院會審議，獲得參眾兩院通過後，即會遞交美國總統簽署後生效。

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