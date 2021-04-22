宣示主權 菲律賓軍方考慮在南海島礁興建設施

菲律賓武裝部隊總司令索貝哈那今天說，為宣示主權，菲國軍方正考慮參照北京作法，在西菲律賓海島礁上興建設施。（路透）

2021/04/22 22:59

〔中央社〕菲律賓武裝部隊總司令索貝哈那今天說，為宣示主權，菲國軍方正考慮參照北京作法，在西菲律賓海島礁上興建設施。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

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索貝哈那（Cirilito Sobejana）今天在菲國軍方舉行的線上記者會表示，軍方已將提案送交直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）審議。

索貝哈那說：「我們已經在思考如何強化我們在那個地區（西菲律賓海）的地位。我們正考慮在那些區域建造設施的想法，就像中國正在做的，當然（仍）取決於西菲律賓海國家工作小組的明智決定。」

他表示，馬尼拉當局未在西菲律賓海島礁興建設施的原因，是因為各國協議不要在南海地物上建設，但「中國已違反（協議），所以我們現在將開始建設。（是否動工）取決於西菲律賓海國家工作小組」。

中國與東南亞國家協會（ASEAN）10個會員國於2002年簽定「南海各方行為宣言」。宣言規定：「各方承諾保持自我克制，不採取使爭議複雜化、擴大化和影響和平與穩定的行動，包括不現在無人居住的島、礁、灘、沙或其它自然構造上採取居住的行動，並以建設性的方式處理它們的分歧。」

索貝哈那說，軍方萬不得已下才會選擇在西菲律賓海開戰。他們將持續尋求各種手段，以和平方式維護菲國在西菲律賓海主權。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）多次重申，在南海議題上，因承擔不起與北京兵戎相見，馬尼拉當局只能透過外交努力維護菲國權利。

菲中南海爭議自3月下旬以來升溫，雙方外交攻防不斷。

菲國政府指約220艘中國海上民兵船集結牛軛礁（Whitsun Reef），截至4月11日，雖僅剩9艘中國船隻停留該處，但至少240艘中國海警船和民兵船仍在菲律賓專屬經濟海域盤桓。北京方面則堅稱中國漁船只是在南海島礁避風，不存在「海上民兵船」。

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