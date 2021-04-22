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    中國名校共創「雄安大學」 校徽曝光王丹嘆：史上最醜

    中國官方預定在河北建立雄安大學，Logo形狀被譏笑像是「兲」。（圖取自微博）

    中國官方預定在河北建立雄安大學，Logo形狀被譏笑像是「兲」。（圖取自微博）

    2021/04/22 23:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒報導，中方計畫在河北省建立「雄安大學」，以清華大學、北京大學、復旦大學名校帶頭，還有南京大學、浙江大學、上海交大共35校共同參與創校，學校Logo在微博曝光後瘋傳，民運人士王丹認為是「史上最醜的Logo」，網友認為形狀像「兲」。

    根據中國官媒《人民網》《中國教育在線》報導，中華人民共和國國務院副總理孫春蘭本月前往河北雄安新區，視察雄安宣武醫院、雄安新區啟動區大學園、「三校交鑰匙」項目施工現場，了解教育衛生支持雄安新區建設情況，事後指示集中規劃、建設雄安大學園區，促進融合發展；雄安大學預計2023年開始招生。

    據了解，目前北京大學、北京師範大學、中國傳媒大學等高校與雄安新區達成戰略合作協議。北京大學初步考慮將在雄安新區建立一流的醫學中心，北大光華管理學院在雄安新區開設分院。中國醫學科學院北京協和醫學院、中國地質大學（北京）、北京體育大學則將在雄安新區建設新校區。

    不過，雄安大學的Logo在網路曝光後，引發中國網友一片撻伐，有人認為「圖案看上去好像是身穿補服爬在地上磕頭的奴才」、「又使人聯想到『兲』字」、「的確容易產生誤會」；流亡美國的中國民運人士王丹也認為是「史上最醜的Logo」，許多其他國家的華文網友則抨擊「像極了跪舔」。

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