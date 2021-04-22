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    中國使團逃過一劫！巴基斯坦飯店遭炸 神學士承認犯案

    巴基斯坦西南部的一家頂級飯店21日晚間驚傳遭炸彈攻擊，死亡人數上升到5人。（法新社）

    巴基斯坦西南部的一家頂級飯店21日晚間驚傳遭炸彈攻擊，死亡人數上升到5人。（法新社）

    2021/04/22 19:00

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西南部的一家頂級飯店昨晚（21日）驚傳遭炸彈攻擊，目前已知5人死亡，極端組織「巴基斯坦神學士」（Pakistan Taliban）在今（22）日坦承犯案。

    《法新社》報導，位在巴基斯坦俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）的五星級連鎖飯店塞雷納酒店（Serena Hotel）深受不少外交官喜愛，但週三晚間，酒店停車場遭炸彈攻擊。

    案發當時，中國代表團在飯店下塌，不過爆炸發生時中國大使剛好外出開會。北京強烈譴責這次襲擊，而犯案的極端組織說，它們的攻擊目標是巴基斯坦安全官員。

    「巴基斯坦神學士」發言人說，自殺炸彈客完全按計畫襲擊了安全官員。警方說，安全人員和旅館工作人員被一個簡易爆炸裝置炸死。

    該極端組織多年來在巴基斯坦各地城市中心發動致命攻擊，但在政府2014年進行大規模軍事鎮壓後，該組織的指揮和控制體系很大程度上已被摧毀，大幅減少攻擊事件。

    巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在推特表示，「我們不允許這種怪物再次出現」，「我們會隨時保持警惕，並密切注意所有內部和外部威脅」。

    但是，分析家警告說，巴基斯坦尚未解除極端主義的根源。

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