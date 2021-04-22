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    扯！ 智利獸醫替75人注射犬用疫苗 宣稱可防範武肺

    智利傳2名獸醫涉嫌替至少75人注射「犬用疫苗」還宣稱可預防武漢肺炎。示意圖。（法新社資料照）

    智利傳2名獸醫涉嫌替至少75人注射「犬用疫苗」還宣稱可預防武漢肺炎。示意圖。（法新社資料照）

    2021/04/22 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗全球陸續開打，現竟傳出智利2名獸醫涉嫌為至少75人注射「犬用疫苗」，並假稱可預防武漢肺炎，相關單位已介入調查並祭出罰則。

    綜合外媒報導，去年9月，智利衛生單位官員視察北部城市卡拉馬的一間獸醫診所時，發現工作人員未依防疫規定戴口罩，更聲稱「已經接種疫苗」，然而第一批疫苗是在去年12月才送抵智利。

    據調查，該診所的獸醫是替自己以及數名同事注射犬隻冠狀病毒（Canine coronavirus disease, CCoV）的犬用疫苗，然而這種「犬隻冠狀病毒」和目前肆虐全球的新型冠狀病毒並不相同，獸醫卻仍宣稱能夠防疫。

    對於該名獸醫辯稱並無人因此出現生病等不良反應，智利衛生官員表示，目前沒有人類接種犬用疫苗的相關研究報告，這種行為非常危險且可能涉及人道問題。另外也指出，涉嫌替人類注射犬用疫苗的獸醫不只一位，而接受施打的人員包含醫療人員及礦工等，合計約75人。

    智利相關單位已分別對2位違法使用疫苗的獸醫祭出9200美元（約新台幣26萬）及10300美元（約新台幣29萬）罰款。據悉，事件發生於去年，之所以現在才曝光是因為當地衛生單位本週報告指2名獸醫並沒有出面繳納罰款。

    目前智利已有約770萬人合法接種第一劑的武肺疫苗，佔全國1900萬人口近一半。

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