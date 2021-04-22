為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》俄國唯一航艦維修升級 官媒：2022年下海測試

    消息人士和俄羅斯官媒透露，俄國海軍唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」，維修完成後，將於2022年下海測試。（歐新社）

    消息人士和俄羅斯官媒透露，俄國海軍唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」，維修完成後，將於2022年下海測試。（歐新社）

    2021/04/22 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍的航空母艦「庫茲涅佐夫號」（TAKP）於2017年進廠大修後歷經2起意外，包含2018年時因斷電而沉沒，以及2019年時船體發生火災，如今造船業消息人士和俄國官媒透露，航艦維修完成後，將在2022年下海測試。

    根據《Popular Mechanics》報導，俄國唯一航艦「庫茲涅佐夫號」正在進行改良，但政府缺乏資金和軍事研發技術，因此只能將船艦進行「一定程度」的升級，未來蘇-33及米格-29戰鬥機的數量做小幅提升，從現有的24架增加成26架。

    報導指出，「庫茲涅佐夫號」也將增設電戰、通訊網路系統提升資訊戰能力外，也會配置新的新鍋爐、水泵以及「鎧甲-M」（Pantsir-M）近迫武器系統，改裝配置項目眾多，還將斥資340萬美元（約新台幣9549萬）重新粉刷船體，維修更新完成後，將於2022年重返大海測試。

    報導提到，「庫茲涅佐夫號」在大修期間曾發生2起意外，分別為2018年10月30日浮船塢因斷電沉沒，及2019年12月12日因維修時焊接不慎發生火災，一共造成3人死亡。2018年的事故更傳出起重機倒塌，在甲板上砸出一大洞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯唯一航空母艦維修起火 已知3傷1失蹤
    2019/12/12 21:18

    俄羅斯唯一航空母艦維修起火 已知3傷1失蹤
    無懼美國擁有多艘航母 俄防長：我們只需能擊沉它的武器！
    2019/09/25 09:57

    無懼美國擁有多艘航母 俄防長：我們只需能擊沉它的武器！

    皮沙發布沙發 不用左右為難 這樣買就對啦
    俄羅斯唯一航艦差點沉了！ 工安事故4傷1失蹤
    2018/10/30 22:56

    俄羅斯唯一航艦差點沉了！ 工安事故4傷1失蹤
    俄羅斯航母再出包 戰機降落失敗墜毀地中海
    2016/12/05 23:15

    俄羅斯航母再出包 戰機降落失敗墜毀地中海

    「中正城閱.」45坪三面採光 享頂配四件式主衛浴
    俄羅斯駐敘利亞航母 戰鬥機墜毀地中海
    2016/11/15 10:57

    俄羅斯駐敘利亞航母 戰鬥機墜毀地中海
    國際今日熱門
    新聞360》參加國際組織有望？美推法案助台抗中「拿門票」
    2021/04/21 17:00

    新聞360》參加國際組織有望？美推法案助台抗中「拿門票」 影片

    美眉和男友在家「炸甜甜圈」拿水沖油鍋引爆炸毀容
    2021/04/21 14:19

    美眉和男友在家「炸甜甜圈」拿水沖油鍋引爆炸毀容

    暖心！NBA球星買訂婚戒指送陌生人 只因「喜歡讓人快樂」
    2021/04/21 13:00

    暖心！NBA球星買訂婚戒指送陌生人 只因「喜歡讓人快樂」 影片

    性平大躍進！美國紐澤西州在身分識別文件納入「X性別」
    2021/04/21 15:17

    性平大躍進！美國紐澤西州在身分識別文件納入「X性別」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播