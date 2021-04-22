軍情動態》俄國唯一航艦維修升級 官媒：2022年下海測試

消息人士和俄羅斯官媒透露，俄國海軍唯一的航空母艦「庫茲涅佐夫號」，維修完成後，將於2022年下海測試。（歐新社）

2021/04/22 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍的航空母艦「庫茲涅佐夫號」（TAKP）於2017年進廠大修後歷經2起意外，包含2018年時因斷電而沉沒，以及2019年時船體發生火災，如今造船業消息人士和俄國官媒透露，航艦維修完成後，將在2022年下海測試。

根據《Popular Mechanics》報導，俄國唯一航艦「庫茲涅佐夫號」正在進行改良，但政府缺乏資金和軍事研發技術，因此只能將船艦進行「一定程度」的升級，未來蘇-33及米格-29戰鬥機的數量做小幅提升，從現有的24架增加成26架。

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報導指出，「庫茲涅佐夫號」也將增設電戰、通訊網路系統提升資訊戰能力外，也會配置新的新鍋爐、水泵以及「鎧甲-M」（Pantsir-M）近迫武器系統，改裝配置項目眾多，還將斥資340萬美元（約新台幣9549萬）重新粉刷船體，維修更新完成後，將於2022年重返大海測試。

報導提到，「庫茲涅佐夫號」在大修期間曾發生2起意外，分別為2018年10月30日浮船塢因斷電沉沒，及2019年12月12日因維修時焊接不慎發生火災，一共造成3人死亡。2018年的事故更傳出起重機倒塌，在甲板上砸出一大洞。

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