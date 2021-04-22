秦檜不是奸臣變「反動」！ 中國官員寫書遭降調、書沒收

南宋宰相秦檜。圖為北京故宮典藏的秦檜畫像之一。（圖擷取自網路維基百科）

2021/04/22 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國文字獄無奇不有，海南一位退休高官在研究南宋歷史40年後，撰寫《秦檜大傳》一書為秦檜「翻案」，顛覆原有史觀認為秦檜不是奸臣，反而是有功當朝，這本書在香港出版，不過，該書被中共官方認為是具有「反動史觀」的有害圖書，遭到降級處分，且所有書籍都被沒收。

香港《明報》報導，海南廳級官員鄧光華筆下的秦檜，是「南宋傑出政治家、思想家、戰略家、外交家、文學家、書法家、救時真宰」，還稱頌其「為造福蒼生、結束戰亂做出卓越貢獻」。他認為，秦檜逼死岳飛是謬誤、最大的冤案，想為秦檜平安才撰寫《秦檜大傳》。

請繼續往下閱讀...

這本書在香港出版，不過，去年10月被舉報到了北京中宣部全國「掃黃打非」工作小組辦公室，於是，一連串的調查展開，從海南一路追查到紀檢部門，公安國保單位上門「逐本收書」，鄧光華退休後的官級從廳級降成處級，這個處分是口頭宣佈「內部處分」，他受打擊太重而住院。

報導指出，鄧光華現年67歲，曾任曾任海南省社會保險事業局局長，省人力資源和社會保障廳副廳長、巡視員，且是海南省楹聯學會名譽會長、海南省作協會員，著有《管見集》、《吳科道傳》、《秦檜大傳》等著作。

《秦檜大傳》是他退休後的研究及著作，另外，據中國文學圈的傳言，知名作家石渝生與他人合著《秦檜考論集》也被下架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法