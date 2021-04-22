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    首頁　>　國際

    對中鷹派 瑞特納獲提名美國防部印太助理部長

    2021/04/22 04:45

    〔中央社〕美國總統拜登今天提名目前擔任國防部長特別助理、負責國防部中國工作小組的瑞特納出任國防部印太事務助理部長。瑞特納被視為拜登團隊對中鷹派要角。

    根據白宮提供的背景資料，瑞特納（Ely Ratner）曾在2015到2017年間擔任時任副總統的美國總統拜登（Joe Biden）副國家安全顧問，2011年到2012年間任職於國務院中國與蒙古事務辦公室。更早之前，他於聯邦參議院外交委員會任職，也曾待過拜登在參議員時期國會辦公室。

    瑞特納與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮內政委員會主席萊斯（Susan Rice），以及白宮印太事務協調官的康貝爾（Kurt Campbell），稱為拜登外交國安團隊「五虎將」。瑞特納也被外界認為是對中鷹派要角。

    拜登當選後，延攬瑞特納出任國防部長特別助理。拜登於2月首度視察國防部時，宣布成立國防部中國工作小組，就是由瑞特納負責，檢討美軍面對北京挑戰的戰略方針。

    中國工作小組將由包括來自國防部長辦公室、參謀長聯席會議等單位代表共15人組成。小組將花費4個月時間制定就美國對中國的軍事戰略、科技以及部隊架構和態勢、聯盟以及美中雙邊防禦關係，給予評估和建議，並與跨部門合作夥伴對話，確保政府的中國政策保持一致。

    瑞特納和目前擔任白宮印太事務協調官的康貝爾曾在2018年刊登於「外交事務」（Foreign Affairs）期刊撰文指出，華府正面臨現代歷史上最活躍、最強大的競爭對手，要正確因應這一挑戰，就必須重新思考對中政策。（編輯：楊昭彥）

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