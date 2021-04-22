新加坡疫情升溫 又傳11名宿舍移工確診

2021/04/22 03:12

〔中央社〕新加坡疫情升溫，除連續6天出現本土確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）案例外，21日還傳出一處移工宿舍又多了11 人確診；數以百計的移工將被移往隔離設施進行隔離。

新加坡亞洲新聞台（CNA）報導，新加坡北部的兀蘭Westlite移工宿舍21日新增11名移工確診。這是數月以來，移工宿舍出現最多的確診人數。

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報導引述宿舍發給住戶的信件內容指出，除了一名稍早確診的住戶外，又有11人病毒檢測呈陽性，他們都是先前已康復的患者。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，數以百計的移工將被送往隔離設施。

新加坡人力部發布新聞稿表示，一名35歲住在兀蘭Westlite宿舍的移工日前確診後，人力部與衛生部很快採取行動，隔離這名確診者在宿舍及工作場所的密切接觸者。

根據衛生部資料，這名35歲的孟加拉籍移工是一名工程監督員，16日接受定期病毒篩檢，結果呈陽性，18 日再採檢一次，結果仍是陽性。這名移工於3月12日接種第一劑疫苗，接著4月13日接種第二劑疫苗，衛生部表示，他可能在疫苗還沒發揮保護力之前就被感染。

人力部指出，這名確診移工的室友在指定隔離設施隔離期間確診。為了安全起見，已針對這個宿舍的所有住戶進行採檢，截至目前為止，有10位先前血清檢測呈陽性的移工，其病毒檢測也是陽性，這些移工立即被送至國家傳染病中心，以調查是否為再度感染。

這11名確診移工未被列入衛生部21日公布的單日新增確診案例中。人力部表示，正與衛生部調查這些案例，將適時提供進一步訊息。

衛生部21日通報，境內新增15人確診，包括一起社區案例，14起境外移入；新加坡已連續6天出現本土案例。星國累計6萬880人確診，病故人數維持30人。

自去年發生疫情以來，新加坡曾因移工宿舍爆發大型群聚感染導致確診人數急遽上升，不過，移工宿舍疫情從去年下半年開始逐漸穩定，已連續數月都是偶爾出現零星確診案例；截至目前，共有5萬4513名住在宿舍的移工確診。（編輯：楊昭彥）

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