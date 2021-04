印度醫院氧氣外洩停止供氧 至少22病患死亡

2021/04/21 20:53

〔即時新聞/綜合報導〕印度今天(21日)西部的馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)納希克市(Nashik)一間醫院發生氧氣外洩意外,至少22名使用呼吸器的病患因此死亡。

根據《今日印度》 報導,印度納希克市一間名為札基爾侯賽因(Zakir Hussain)的醫院因為氧氣儲存罐外洩,影片顯示外洩地點大量濃濃白煙,意外發生時該醫院至少有171名病患,其中22名使用呼吸器的病患死亡。

納希克市政府官員亞達夫(Kailash Jadhav)表示,氧氣外洩讓氧氣停止供應半小時,導至仰賴呼吸器的病患死亡。馬哈拉施特拉邦首長托皮(Rajash Tope)指出情況已獲得控制,並稱此為不幸的意外,他將立即趕至納希克市協助處裡。

印度武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情嚴峻,多地醫院已宣告氧氣庫存不足,《路透》 今天報導首都新德里數間國立醫院氧氣量只能再撐8至24小時,幾間私立醫院將在4到5小時內耗盡氧氣,已請求中央政府緊急協助。

BREAKING: Terrible incident in Nashik — at least 10 people dead from oxygen deprivation after oxygen tank leak stops ventilators. Story on @IndiaToday right now pic.twitter.com/Zv4GWWSBKj