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    印度醫院氧氣外洩停止供氧 至少22病患死亡

    印度納希克市的醫院發生氧氣外洩，現場佈滿濃煙，事件造成至少22名病患死亡。（路透）

    印度納希克市的醫院發生氧氣外洩，現場佈滿濃煙，事件造成至少22名病患死亡。（路透）

    2021/04/21 20:53

    〔即時新聞／綜合報導〕印度今天（21日）西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）納希克市（Nashik）一間醫院發生氧氣外洩意外，至少22名使用呼吸器的病患因此死亡。

    根據《今日印度》 報導，印度納希克市一間名為札基爾侯賽因（Zakir Hussain）的醫院因為氧氣儲存罐外洩，影片顯示外洩地點大量濃濃白煙，意外發生時該醫院至少有171名病患，其中22名使用呼吸器的病患死亡。

    納希克市政府官員亞達夫（Kailash Jadhav）表示，氧氣外洩讓氧氣停止供應半小時，導至仰賴呼吸器的病患死亡。馬哈拉施特拉邦首長托皮（Rajash Tope）指出情況已獲得控制，並稱此為不幸的意外，他將立即趕至納希克市協助處裡。

    印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，多地醫院已宣告氧氣庫存不足，《路透》 今天報導首都新德里數間國立醫院氧氣量只能再撐8至24小時，幾間私立醫院將在4到5小時內耗盡氧氣，已請求中央政府緊急協助。

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