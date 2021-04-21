普廷讚俄製疫苗「可靠」盼今秋群體免疫 民調打臉

普廷今天發表國情咨文，呼籲所有民眾接種疫苗，強調這是擺脫致命疾病的唯一方式。（歐新社）

2021/04/21 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（21）日讚揚俄國研發了3種「可靠」的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，目標在今秋達成群體免疫，但最新民調顯示，俄國不到3分之1的人願意接種疫苗。

《法新社》報導，68歲的普廷上週施打第2劑疫苗，但官方未透露他接種哪一款俄國研發的疫苗，目前俄國已註冊3款疫苗，包括最知名的「史普尼克V」（Sputnik V），以及EpiVacCorona和CoviVac。

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普廷今天發表國情咨文時說，「現在，預防接種極為重要...要在今年秋天達成群體免疫」，並表示「現在俄國有3種可靠的冠狀病毒疫苗」，呼籲所有民眾接種疫苗，強調這是擺脫致命疾病的唯一方式。

儘管俄國在去年12月就已開始疫苗接種計畫，比大多數國家要早，但政府仍在努力鼓吹民眾施打疫苗。許多俄國人對疫苗抱持懷疑態度，最近民調顯示，只有不到3分之1的人願意接種疫苗。

俄國副總理高里可瓦（Tatiana Golikova）上週表示，1.44億人口的俄國已有800萬人施打疫苗。

俄國是全球武漢肺炎疫情較嚴重的國家之一，截至週三，官方通報超過470萬例確診，10萬6000人死亡。

但普廷在國情咨文中表示，俄國對疫情的處置比大多數國家都要好，「許多先進國家的醫療系統都未能像我們一樣有效抵禦這種流行病」。

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