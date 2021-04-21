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    查德總統戰死 反抗軍將進攻首都籲回歸民主

    查德掌權30年的總統德比（見圖）戰死。反抗軍表示，他們將前進首都恩將，讓國家回歸民主。（法新社、路透；本報合成）

    查德掌權30年的總統德比（見圖）戰死。反抗軍表示，他們將前進首都恩將，讓國家回歸民主。（法新社、路透；本報合成）

    2021/04/21 21:18

    〔即時新聞／綜合報導〕查德掌權30年的總統德比（Idriss Deby）與反抗分子作戰時在20日傷重不治，他的兒子馬哈哈邁特·卡卡（Mahamat Kaka）在今（21）日接任總統，反抗軍則表示，他們將前進首都恩將納（N'Djamena），讓國家回歸民主。

    《路透》報導，查德軍方在德比身亡後宣布實施宵禁、關閉邊境，以及全國哀悼14天。儘管在首都恩將納上的商店與學校，今天都維持正常運作，未停止上班上課，但是許多人都待在屋內。

    總部位在利比亞的「查德變革與協和陣線」（FACT）表示，他們仍在卡奈姆大區（Kanem），但正準備進攻恩將納，並拒絕當局政府所提出的軍事過渡計畫（ military's transition plan），從不民主的體系中「解放」查德。

    FACT強調，「查德不是君主制」、他們並不想要奪權掌政，「我們的目標是使民主過渡成為現實」。發言人說，「我們拿起武器是因為查德沒有民主空間，且難以想像有和平解決方案。」

    人權觀察 （Human Rights Watch）認為，「國際過去曾支持查德政府的反恐行動，但卻對高壓統治與石油管控問題，甚至鎮壓反對人士，都視而不見」，德比曾於2018年推動通過新憲法，得以讓他掌權至2033年。

    查德總統20日身亡後，一輛坦克停在查德總統府附近。（路透）

    查德總統20日身亡後，一輛坦克停在查德總統府附近。（路透）

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