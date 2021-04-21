日網友用「拍照手勢」判別年紀 網笑：手機觀察家是你？

日本網友「皮達卡」指出，年紀稍長的人，因為以前相機的鏡頭在正中央，因此拿手機拍照時會下意識地避開。（圖翻攝自pddk推特）。

2021/04/21 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕傳統或傻瓜相機是許多老一輩的青春記憶，但隨著科技日新月異，數位相機和智慧型手機的研發，讓「隨看隨拍」成為主流現象。近日有一名日本網友觀察到許多人拍照的「特殊拿法」，還能用此來判斷其年紀，引發網友熱議。

根據日本網友「皮達卡（ぴっだか）」的推特貼文，他表示許多人拿手機拍照大略可區分為「兩種方式」，第一種是用右手大拇指和食指操控快門按鈕；第二種則是以右手固定手機，左手掌支撐手機的重量，並用右手手指拍照。

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皮達卡提到，使用過傳統相機的長者，通常會使用第一種拿法，因為以前相機鏡頭多半是在正中央，因此他們會不自覺地避開；而18歲左右的人則會使用第二種拿法，因為他們有生之年基本上很少接觸到相機，因此不會覺得鏡頭在中間。

皮達卡還說，第二種拿法真的「比較好拍照」，因為手機和相機本來就不一樣，鏡頭的位置當然也不同，因此能用左手支撐手機重量，又不會擋到鏡頭，其實是較有效率的拍照方式。

對此，網友表示：「試過第一種拿法，但很難保持平衡，所以我應該是年輕人吧」、「那拿直的拍照不就分不出來了？」、「我本來是用第一種握法，但看了你的說明決定改用第二種」、「手機拍照觀察家是你？」、「我是擔心手機髒才用第一種耶」。

他也提到，約莫18歲左右的「年輕世代」，由於使用相機的經驗較少，因此會以左手掌支撐手機重量。（圖翻攝自pddk推特）。

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