為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    穿高跟鞋真的跑得贏？ 暴龍最新跑速曝光：時速5公里

    根據最新模擬顯示，暴龍的跑速比以前考古學家所認為的還要慢，可能僅時速5公里。（法新社）

    根據最新模擬顯示，暴龍的跑速比以前考古學家所認為的還要慢，可能僅時速5公里。（法新社）

    2021/04/21 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕在電影《侏儸紀世界》中，布萊絲霍華所飾演的女主角「克萊兒」穿著高跟鞋跑贏暴龍的畫面引發熱議，根據最新模擬顯示，暴龍的跑速比以前考古學家所認為的還要慢，可能僅時速5公里。

    白堊紀的頂級肉食恐龍暴龍一直是恐龍界的焦點，電影《侏儸紀公園》、《侏儸紀世界》暴龍都相當活躍，在《侏儸紀公園》中有一幕暴龍追趕吉普車的畫面令影迷印象深刻，而《侏儸紀世界》女主角「克萊兒」手持信號彈吸引暴龍，穿著高跟鞋跑給暴龍追的經典畫面更是在當時引發熱議。

    那暴龍究竟可以跑多快呢？據《生命科學》（Live Science）報導，成年暴龍的體長12公尺、高3.6公尺，重約7噸，以前，研究人員透過霸王龍的體重和臀部高度，配合暴龍腳印化石步幅，預估暴龍行走速度大約在時速7.2到10.8公里之間，大約為普通人路跑速度。

    不過有研究生針對暴龍腿與尾巴垂直運動的作用，來模擬暴龍移動，他表示暴龍移動時，尾巴自然上下擺動，不僅起到了平衡的作用，而且尾巴還產生了使身體向前移動所需力量，兩條大尾巴肌肉（尾股肌）在每一步中向後拉動腿部。

    透過保存完整的暴龍化石，構建韌帶，來模擬出尾巴的生物力學模型，提供暴龍可能的行走頻率，在確定暴龍步伐約為1.9公尺後，兩者相互計算，認為暴龍跑速約為4.6公里，誤差範圍約為2.88至5.9公里之間，比早期預估還慢得多。

    不過這項模擬仍存有不確定性，有專家表示，這項模擬著重於尾巴上下擺動的動能，沒有考慮肌肉以及尾巴左右擺動的問題，不過仍讚許這項研究巧妙地運用了原始模型，開拓了一些新觀點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    從25億歸零！研究：25億隻霸王龍曾存在 每8000萬僅1隻成為化石
    2021/04/16 15:55

    從25億歸零！研究：25億隻霸王龍曾存在 每8000萬僅1隻成為化石
    記錄史上最激烈生死鬥 全球唯一霸王龍「完美化石」首曝光
    2020/11/24 16:18

    記錄史上最激烈生死鬥 全球唯一霸王龍「完美化石」首曝光

    數學濾鏡TMT 吸引教授眼球！
    拍賣金額創紀錄！霸王龍「史丹」化石9.1億元成交
    2020/10/07 22:06

    拍賣金額創紀錄！霸王龍「史丹」化石9.1億元成交
    與霸王龍高下已分？ 新研究曝棘龍「水陸兩棲」鐵證
    2020/04/30 11:53

    與霸王龍高下已分？ 新研究曝棘龍「水陸兩棲」鐵證
    國際今日熱門
    中國新聞自由指數世界倒數第四 RSF：害全球疫情加劇
    2021/04/20 19:22

    中國新聞自由指數世界倒數第四 RSF：害全球疫情加劇

    驚！ 印度航班飛抵香港 機上竟至少53名乘客確診
    2021/04/20 19:34

    驚！ 印度航班飛抵香港 機上竟至少53名乘客確診

    全身130傷！香港5歲女童遭虐殺 生父繼母判終身監禁
    2021/04/20 18:44

    全身130傷！香港5歲女童遭虐殺 生父繼母判終身監禁

    中國女跳車頂大鬧上海車展！官媒護航反轟特斯拉主管「傲慢」
    2021/04/20 18:40

    中國女跳車頂大鬧上海車展！官媒護航反轟特斯拉主管「傲慢」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播