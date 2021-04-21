穿高跟鞋真的跑得贏？ 暴龍最新跑速曝光：時速5公里

根據最新模擬顯示，暴龍的跑速比以前考古學家所認為的還要慢，可能僅時速5公里。（法新社）

2021/04/21 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕在電影《侏儸紀世界》中，布萊絲霍華所飾演的女主角「克萊兒」穿著高跟鞋跑贏暴龍的畫面引發熱議，根據最新模擬顯示，暴龍的跑速比以前考古學家所認為的還要慢，可能僅時速5公里。

白堊紀的頂級肉食恐龍暴龍一直是恐龍界的焦點，電影《侏儸紀公園》、《侏儸紀世界》暴龍都相當活躍，在《侏儸紀公園》中有一幕暴龍追趕吉普車的畫面令影迷印象深刻，而《侏儸紀世界》女主角「克萊兒」手持信號彈吸引暴龍，穿著高跟鞋跑給暴龍追的經典畫面更是在當時引發熱議。

請繼續往下閱讀...

那暴龍究竟可以跑多快呢？據《生命科學》（Live Science）報導，成年暴龍的體長12公尺、高3.6公尺，重約7噸，以前，研究人員透過霸王龍的體重和臀部高度，配合暴龍腳印化石步幅，預估暴龍行走速度大約在時速7.2到10.8公里之間，大約為普通人路跑速度。

不過有研究生針對暴龍腿與尾巴垂直運動的作用，來模擬暴龍移動，他表示暴龍移動時，尾巴自然上下擺動，不僅起到了平衡的作用，而且尾巴還產生了使身體向前移動所需力量，兩條大尾巴肌肉（尾股肌）在每一步中向後拉動腿部。

透過保存完整的暴龍化石，構建韌帶，來模擬出尾巴的生物力學模型，提供暴龍可能的行走頻率，在確定暴龍步伐約為1.9公尺後，兩者相互計算，認為暴龍跑速約為4.6公里，誤差範圍約為2.88至5.9公里之間，比早期預估還慢得多。

不過這項模擬仍存有不確定性，有專家表示，這項模擬著重於尾巴上下擺動的動能，沒有考慮肌肉以及尾巴左右擺動的問題，不過仍讚許這項研究巧妙地運用了原始模型，開拓了一些新觀點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法