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    拜登為履行巴黎氣候協定 有望在加州研設「吸碳電風扇」

    為了履行巴黎氣候協定的目標，美國加州有望成為施行「吸碳電風扇」的先鋒，示意圖。（歐新社）

    為了履行巴黎氣候協定的目標，美國加州有望成為施行「吸碳電風扇」的先鋒，示意圖。（歐新社）

    2021/04/21 16:34

    〔即時新聞／綜合報導〕為了達到《巴黎協定》遏止全球暖化的降溫目標，拜登政府上任後積極推動環境友善的「科技研發」，包含了風力發電機、電動車及太陽能板等，世界上也有多國正在研究「吸碳電風扇」，將二氧化碳抽出排入地下，加州有望成為首個試驗州。

    根據《Phys.org》報導，雖然人類長年構想具「工業規模」的碳清除技術，也就是研發「吸碳電風扇」將二氧化碳抽出排入地下儲存，但都因「太昂貴」和「頗具爭議性」而作罷，但拜登政府近日考慮在加州進行此實驗，盼能為地球降溫。

    報導指出，「吸碳電風扇」是一項極其艱鉅的任務，首先要先安裝類似「科幻電影中」的機械，將空氣中的二氧化碳抽出，或是將其從煉油廠、發電廠或工廠中直接取出，再將其裝瓶放入地下深處，要價不斐，但由於《巴黎協定》中載明「全球平均氣溫不得提昇超過1.5度」的目標，所以該案的討論才又浮上檯面。

    報導提到，加州監管機構正為「吸碳電風扇」的概念實行，擘畫更大的基礎設施建造藍圖，因其需要收集的二氧化碳高達百萬噸，並將其壓縮成「液態」，接著埋入地底下，亦或者是轉化成「製造用塑膠」或「水泥」等工業材料。

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