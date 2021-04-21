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    大阪府3度要求發布「緊急事態宣言」 菅義偉︰盡速檢討判斷

    大阪府近期疫情嚴峻，單日新增病例甚至超越前幾波疫情重症區的東京都。圖為大阪街景，示意圖。（歐新社）

    大阪府近期疫情嚴峻，單日新增病例甚至超越前幾波疫情重症區的東京都。圖為大阪街景，示意圖。（歐新社）

    2021/04/21 15:41

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響日本，大阪府近期疫情嚴峻，單日新增病例甚至超越前幾波疫情重症區的東京都；截至今（21）日，府內已有29所府立學校因為疫情而宣布停課。針對大阪府3度向中央政府要求宣布緊急事態宣言一事，日本首相菅義偉表示將盡速檢討、判斷。

    根據《NHK》報導，大阪府立學校有部分教職員及學生確診，為防疫情在校內擴大，部分學校祭出停課措施，據大阪府保健所至21日調查，府內180所府立學校中，有29所高中及特殊學校受到感染影響而採停課處理。

    大阪府內疫情快速擴大，當地政府已在本月15日針對中小學及高中提出社團活動原則上暫停等要求，同時校方也針對因擔憂感染、拒絕到校的學子給予線上教學等輔助措施。

    目前大阪府已要求中央政府3度發布「緊急事態宣言」，然而，即便未來再度宣布，也不會採取第一次緊急事態全府學校一同停課的措舉，而是會在貫徹防疫對策的同時持續進行授課。

    又據《NHK》報導，針對大阪府緊急事態宣言要求，菅義偉在參議院會議中表示，將在徹查狀況的同時，盡速檢討並予以判斷。除此之外，菅義偉也強調，保證大阪府醫療體制運行是相關議題中的當務之急，日本政府將協助派遣調整醫療從業者與病床。

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