軍情動態》提升城市戰力！德法聯手打造新型戰車 「埋頭彈」

德法聯手打造的「新型主力戰車」概念圖，未來將採用口徑更大的「埋頭彈」來提升城市戰力。（圖翻攝自耐世特集團官網）

2021/04/21 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕法國和德國預計在地面主力作戰系統（MGCS）投入2億歐元（約新台幣67.5億元），打造新型主力戰車以取代現有坦克車，該戰車由耐世特集團（Nexter Proposing ）負責研發，而該戰車的砲彈將採「埋頭設計」，大幅提升效力。

根據《Defense World》報導，法國和德國將在地面主力作戰系統（MGCS）投入2億歐元（約新台幣67.5億元），打造新型主力戰車以取代德國的「豹2戰車」和法國的「勒克萊爾坦克」，而耐世特集團設計的新戰車，砲彈會採「埋頭設計」，將彈頭塞入藥柱裡，減少砲彈體積的同時，卻能獲得更大的口徑。

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報導指出，戰車面對日新月異的軍事科技，可能得面對更堅固的裝甲及各式防衛系統，而且戰車主砲也會持續增加口徑大小，因此該集團提議為新型主力戰車裝置俗稱「埋頭彈」的砲彈，也就是具有自動裝載和伸縮功能的ASCALON先進坦克砲。

報導提到，新型砲彈的口徑將會加大到140毫米，可發射制導砲彈，其中包括超視距彈藥。計劃使用創新型砲口制動器，其能減少砲彈射擊時所產生的爆炸對周圍步兵和四周設施的衝擊，進而擴大新型主力戰車在城市戰中所發揮的效用。

報導也說，目前該集團構想的ASCALON坦克砲，動能接近10百萬焦耳，同時能維持住主砲的「膛壓」，未來動能有望提升到13百萬焦耳。改造後的新型主力戰車希望能在2035年出產第一輛，在2040年能夠達到初始作戰的能力。

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