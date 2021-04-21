溫家寶「中國應是公平國家」文章遭禁 學者曝︰紅二代看不起他

雪梨科技大學學者馮崇義分析認為，溫家寶（見圖）的文章明顯違背現今中共的宣傳口徑，加上連溫家寶時期的宣傳官員都與他交惡，會有這個狀況一點都不奇怪。（路透）

2021/04/21 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕前中國國務院總理溫家寶日前在《澳門報導》發表追憶母親的文章，文中提到「我心目中的中國，應該是一個充滿公平正義的國家」，遭微信禁止分享。雪梨科技大學學者馮崇義分析認為，溫家寶的文章明顯違背現今中共的宣傳口徑，加上連溫家寶時期的宣傳官員都與他交惡，何況紅二代看不起「寒門官員」，會有這個狀況一點都不奇怪。

綜合媒體報導，溫家寶《我的母親》一文於今年3月25日至4月15日分4期在《澳門報導》刊登，文中，溫家寶談論到母親的傳統價值觀，並提及「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裡永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過」。

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不料，該文章竟隨後被微信禁止，原因是「文章違反《微信公眾平台運營規範》」，而部分轉載文章的媒體，也已經將文章刪除。

馮崇義向《大紀元》分析認為，溫家寶的文章內容，和現今中共的宣傳口徑明顯違背，加上過去溫家寶在位時，宣傳部門的官員根本不把他放在眼裡，微信如今會祭出禁令「一點都不奇怪」。

馮崇義從溫家寶長文來分析，溫在位時，並沒有做成自己想做的事，而顯然中國領導人習近平目前的路線，離溫家寶所希望、向國際普世價值靠攏的的路線越離越遠，因此文章表現出了對當局的不滿和失望。

馮崇義也透露，中共紅二代看不起「寒門官員」，過去溫擔任國務院總理時期，紅二代就多次想整他，更把他踩在腳下「不把他當一回事」，並頻頻造謠攻擊，其中最針鋒相對的就是薄熙來，馮更曾接獲紅二代的告誡，要他「不要相信溫家寶的話，他的政令出了國務院，到我們這就直接扔進垃圾桶」。

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