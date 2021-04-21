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    暖心！NBA球星買訂婚戒指送陌生人 只因「喜歡讓人快樂」

    NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）好做善事，他日前為一名陌生男子買下訂婚戒指。（美聯社資料照）

    NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）好做善事，他日前為一名陌生男子買下訂婚戒指。（美聯社資料照）

    2021/04/21 13:00

    〔即時新聞／綜合報導〕NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前在亞特蘭大珠寶店購物，看到一名男子在櫃台前猶豫不決，無法決定是否能負擔這麼貴的訂婚戒指。歐尼爾見狀馬上掏出信用卡，為男子買下戒指，暖心舉動讓網友直誇讚。

    據美國《CBS新聞》報導，歐尼爾的「義行」恰好被一旁的民眾錄起來上傳至社群網站，短短幾天就吸引大量網友留言。影片中，歐尼爾在男子終於準備付錢時，低調掏出信用卡並交給店員。男子原先很不好意思，最後在歐尼爾堅持下開心接受，兩人還合影留念。

    歐尼爾日前上節目被問及此事，他說，「當天我去珠寶店選購耳環，在櫃檯看到那個男子」，歐尼爾講到這被主持人打斷，主持人笑著說這麼紅的球星竟然還要出門親自購物，歐尼爾接續說，「我看到那個男子，他很害羞，不斷地喃喃自語，『嘿，我到底要欠多少錢才能買這枚戒指』。」

    歐尼爾對此感到不忍，便決定幫助這名男子，「我每天都會做這種事，有一次我和母親去買家具時還幫一位有自閉症小孩的媽媽付錢，我喜歡讓人快樂，所以我每次出門都會設法做善事。」

    針對歐尼爾的善心舉動，網友紛紛給予正面評價，在論壇和影片底下留言表示，「俠客看起來是隻大恐龍，但卻有泰迪熊的心」、「我聽過許多他熱心助人的故事，他是個很棒的人類」、「俠客就是那種在你童年時，你希望突然出現遞給你冰淇淋的人」。

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