為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美眉和男友在家「炸甜甜圈」拿水沖油鍋引爆炸毀容

    新加坡23歲女子莎琳，日前和前男友在家中炸甜甜圈時，因處理油鍋不慎而遭熱油燙傷。（圖翻攝自charlenechew3005抖音）

    新加坡23歲女子莎琳，日前和前男友在家中炸甜甜圈時，因處理油鍋不慎而遭熱油燙傷。（圖翻攝自charlenechew3005抖音）

    2021/04/21 14:19

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡23歲女子莎琳（Charlene Chew）日前和前男友在家裡炸甜甜圈，因男友未關火導致房間煙霧瀰漫，她情急之下將整個油鍋拿到水槽中沖水，結果滾燙熱油噴濺到她身上導致毀容，歷經數次清創手術和分手低潮的她，在社群平台分享自己的心路歷程。

    根據新加坡媒體《Mothership.sg》報導，莎琳去年10月與男友在澳洲墨爾家中炸甜甜圈時，因前男友未關火，導致房屋內濃煙密布，她情急之下將「整個油鍋拿到水槽中沖水」，試圖「降溫」，結果油鍋當場爆炸，滾燙熱油噴濺到她的臉部、頸部及手臂。

    報導指出，莎琳表示，熱油噴濺的痛難以形容，遭噴當下她直接蹲在地上大聲哭喊，緊急送醫後，她經歷了數次清創手術，每次都讓她椎心刺骨，因為左半邊臉部都得植皮，她在醫院治療了3週，臉部也包了至少一個月的繃帶。

    報導提到，莎琳也說，因為意外讓她陷入低潮，對自己不停否定，覺得她的身份被搶走了，看到映照在鏡中的容貌，仍不解到底發生了什麼，也認不得自己。是復健師和家人的陪伴，才讓她康復且走出陰霾，但臉部植皮仍須等2年才能恢復。

    報導也說，莎琳決定將復健過程PO上IG和TikTok，希望能給燒燙傷病友加油打氣，目前在抖音上已有17萬追蹤者，她也提到，無論人生是好是壞，改變是人生中唯一不變的事情，大家都有權利選擇該如何面對一切。

    @charlenechew3005

    Reply to @user66970486565 #burns #burnssurvivor #recovery #makeup #hair #tiktoker #fyp

    ♬ original sound - Charlene Chew

    莎琳歷經數次清創手術和分手低潮，在社群平台分享自己的心路歷程，希望能鼓勵燒燙傷病友。（圖翻攝自charlenechew3005抖音）

    莎琳歷經數次清創手術和分手低潮，在社群平台分享自己的心路歷程，希望能鼓勵燒燙傷病友。（圖翻攝自charlenechew3005抖音）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國豪華客貨輪停在港口突爆炸 濃煙狂竄畫面超嚇人
    2021/04/20 22:37

    中國豪華客貨輪停在港口突爆炸 濃煙狂竄畫面超嚇人
    荷蘭仙氣正妹體驗「露天溫泉」 20多天狂掃近430萬人點閱
    2021/04/18 13:39

    荷蘭仙氣正妹體驗「露天溫泉」 20多天狂掃近430萬人點閱

    美國註冊基金掀旋風
    悲劇！ 家族10人參加婚禮 回程車子墜河全罹難
    2021/02/26 22:17

    悲劇！ 家族10人參加婚禮 回程車子墜河全罹難
    家長要注意！7歲女童插延長線突爆炸 4隻手指全焦黑照曝光
    2021/02/24 19:09

    家長要注意！7歲女童插延長線突爆炸 4隻手指全焦黑照曝光
    寒流取暖注意！中國充電暖暖包爆炸 1歲幼兒慘燙傷
    2021/01/09 23:34

    寒流取暖注意！中國充電暖暖包爆炸 1歲幼兒慘燙傷
    國際今日熱門
    可怕！男童遭一群野狗襲擊 「半張臉被咬爛見白骨」亡
    2021/04/20 16:02

    可怕！男童遭一群野狗襲擊 「半張臉被咬爛見白骨」亡

    參加鄰居喪禮得到「數字靈感」她買下2張彩券爽中1082萬
    2021/04/20 15:37

    參加鄰居喪禮得到「數字靈感」她買下2張彩券爽中1082萬

    武漢肺炎》印度：5月起允許所有18歲以上成年人接種疫苗
    2021/04/20 16:53

    武漢肺炎》印度：5月起允許所有18歲以上成年人接種疫苗

    恐破壞地下水源、文化遺址 澳洲地方州擬收回中企採礦許可證
    2021/04/20 15:54

    恐破壞地下水源、文化遺址 澳洲地方州擬收回中企採礦許可證

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播