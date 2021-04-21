美眉和男友在家「炸甜甜圈」拿水沖油鍋引爆炸毀容

新加坡23歲女子莎琳，日前和前男友在家中炸甜甜圈時，因處理油鍋不慎而遭熱油燙傷。（圖翻攝自charlenechew3005抖音）

2021/04/21 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡23歲女子莎琳（Charlene Chew）日前和前男友在家裡炸甜甜圈，因男友未關火導致房間煙霧瀰漫，她情急之下將整個油鍋拿到水槽中沖水，結果滾燙熱油噴濺到她身上導致毀容，歷經數次清創手術和分手低潮的她，在社群平台分享自己的心路歷程。

根據新加坡媒體《Mothership.sg》報導，莎琳去年10月與男友在澳洲墨爾家中炸甜甜圈時，因前男友未關火，導致房屋內濃煙密布，她情急之下將「整個油鍋拿到水槽中沖水」，試圖「降溫」，結果油鍋當場爆炸，滾燙熱油噴濺到她的臉部、頸部及手臂。

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報導指出，莎琳表示，熱油噴濺的痛難以形容，遭噴當下她直接蹲在地上大聲哭喊，緊急送醫後，她經歷了數次清創手術，每次都讓她椎心刺骨，因為左半邊臉部都得植皮，她在醫院治療了3週，臉部也包了至少一個月的繃帶。

報導提到，莎琳也說，因為意外讓她陷入低潮，對自己不停否定，覺得她的身份被搶走了，看到映照在鏡中的容貌，仍不解到底發生了什麼，也認不得自己。是復健師和家人的陪伴，才讓她康復且走出陰霾，但臉部植皮仍須等2年才能恢復。

報導也說，莎琳決定將復健過程PO上IG和TikTok，希望能給燒燙傷病友加油打氣，目前在抖音上已有17萬追蹤者，她也提到，無論人生是好是壞，改變是人生中唯一不變的事情，大家都有權利選擇該如何面對一切。

莎琳歷經數次清創手術和分手低潮，在社群平台分享自己的心路歷程，希望能鼓勵燒燙傷病友。（圖翻攝自charlenechew3005抖音）

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