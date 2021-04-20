不同疫苗可任選！匈牙利甜點店創造「疫苗慕斯」

匈牙利一家法式甜點店推出極具巧思的「疫苗慕斯」。（路透）

2021/04/20 22:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》20日報導，匈牙利一間甜點店近日突發奇想，推出一系列以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗為主題的慕斯甜品，點綴其間的不同顏色果凍，就代表不同支疫苗，引起不少討論。

據報導，在匈牙利首都布達佩斯東北方的韋賴謝吉哈茲（Veresegyhaz）小鎮，一家名為Sulyan的法式蛋糕店，近日推出一款引人注目的創意慕斯蛋糕，裝填在小巧玻璃杯的慕斯蛋糕，內層間擠上色彩繽紛的果凍配料，上頭再插上裝飾性的針筒，彷彿在施打疫苗，造型可愛，不禁令人食指大動。

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店家介紹，每一種顏色的果凍代表一款疫苗，淺黃色代表英國AZ疫苗（AstraZeneca），略深的黃色為中國國藥疫苗（Sinopharm），抹茶綠色是美國輝瑞疫苗（Pfizer），橘色象徵俄羅斯史普尼克V（Sputnik V）疫苗，而亮藍色則是美國莫德納疫苗（Moderna）。

這款新品上市的時機，正好碰上匈牙利人準備登記接種武肺疫苗。據了解，由於無法選擇施打的疫苗，臉書（Facebook）上還出現互相討論接種情況的社團，成員達上千人。

甜點師傅班可（Katalin Benko）表示，發想出這款新甜品，並非在鼓吹或反對施打疫苗，也不是對特定疫苗表達喜好。她打趣道，「在我們店裡，人們可以選擇想要（吃）什麼疫苗，不用登記，也沒有副作用。唯一可能的副作用，可能是吃完後臉上會漾起一絲微笑吧！」

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甜點師傅班可笑說，她的疫苗慕斯唯一的副作用就是，吃完會忍不住微笑。（路透）

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