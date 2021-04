推特幫助發現新物種！研究團隊將新螨蟲命名twitter

2021/04/20 21:51

〔即時新聞/綜合報導〕日本和奧地利的研究人員證實,他們通過推特(twitter)網友發布的照片發現了一種新螨蟲,現在已被命名為「Ameronothrus twitter」。

綜合外媒報導,東京法政大學教授島野智之(Satoshi Shimano)去年在瀏覽推特時,發現了黑色螨蟲的照片,這些由一名業餘攝影師拍攝的照片顯示,這群黑色蟲蟲聚集在千葉縣銚子市(Choshi)港口混凝土碼頭的裂縫中。

島野智之看到照片後認為這與他過去所知的螨蟲種類都不同,可能是新品種,隨後通過推特與攝影師聯絡確定拍攝位置,實際走訪現場採集樣本,與團隊成員研究後,確認這是新種螨蟲。

根據3月發表於專業期刊《Species Diversity》的研究論文,這種螨蟲體長約0.613至0.766毫米,對人無害,以沿海藻類、地衣維生,並成群生活。共同研究者包括奧地利格拉茨大學(University of Graz)教授Tobial Pfingstl。

島野智之和其團隊決定在為新品種螨蟲命名時,向社群平台推特致敬,他說,「我建議用這個名字將這個發現和現代社會聯繫起來」他也看好社群媒體可幫助發現更多新物種。

