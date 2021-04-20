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    推特幫助發現新物種！研究團隊將新螨蟲命名twitter

    研究員通過推特網友發布的照片發現了一種新螨蟲，現在已被命名為「Ameronothrus twitter」。（法新社）

    研究員通過推特網友發布的照片發現了一種新螨蟲，現在已被命名為「Ameronothrus twitter」。（法新社）

    2021/04/20 21:51

    〔即時新聞／綜合報導〕日本和奧地利的研究人員證實，他們通過推特（twitter）網友發布的照片發現了一種新螨蟲，現在已被命名為「Ameronothrus twitter」。

    綜合外媒報導，東京法政大學教授島野智之（Satoshi Shimano）去年在瀏覽推特時，發現了黑色螨蟲的照片，這些由一名業餘攝影師拍攝的照片顯示，這群黑色蟲蟲聚集在千葉縣銚子市（Choshi）港口混凝土碼頭的裂縫中。

    島野智之看到照片後認為這與他過去所知的螨蟲種類都不同，可能是新品種，隨後通過推特與攝影師聯絡確定拍攝位置，實際走訪現場採集樣本，與團隊成員研究後，確認這是新種螨蟲。

    根據3月發表於專業期刊《Species Diversity》的研究論文，這種螨蟲體長約0.613至0.766毫米，對人無害，以沿海藻類、地衣維生，並成群生活。共同研究者包括奧地利格拉茨大學（University of Graz）教授Tobial Pfingstl。

    島野智之和其團隊決定在為新品種螨蟲命名時，向社群平台推特致敬，他說，「我建議用這個名字將這個發現和現代社會聯繫起來」他也看好社群媒體可幫助發現更多新物種。

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