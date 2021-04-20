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    泰國僧侶自殺獻祭想成佛 佛教府：非常不鼓勵

    有關僧侶以自殺獻祭行為，泰國佛教府解釋，在佛教中，不鼓勵這個行為。泰國僧侶示意圖，並非當事者。（歐新社）

    有關僧侶以自殺獻祭行為，泰國佛教府解釋，在佛教中，不鼓勵這個行為。泰國僧侶示意圖，並非當事者。（歐新社）

    2021/04/20 19:10

    〔即時新聞／綜合報導〕位於泰國農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）的一間寺廟，15日驚傳有名僧侶透過自製工具自殺。該名僧侶在遺書中表明，自己是為佛祖獻祭，希望藉此成佛。

    綜合外媒報導，68歲僧侶善馬功（Thammakorn Wangpreecha）本月15日被其姪子發現遺體，旁邊還有一座自製的斷頭台。善馬功留下來的遺書指出這個「自殺」計畫已經籌劃五年，「希望能獻出自己頭與靈魂，讓佛祖能幫助我在下輩子轉世，成為更崇高的精神（higher spiritual）」，也認為此行為是種對佛祖的讚美方式。

    廟內的僧侶則表示，曾聽過善馬功要離開寺廟，但不知道竟是以自殺殉教的方式。事後，善馬功的葬禮來了300多名信徒，認為善馬功實現自己的願望，以佛教教義獻出生命，累積功德。對此，泰國佛教府（National Office of Buddhism）解釋，在佛教中，不鼓勵這個行為。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。


    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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