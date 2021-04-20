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    可怕！男童遭一群野狗襲擊 「半張臉被咬爛見白骨」亡

    俄羅斯一名不具名的4歲男童，騎腳踏車外出遊玩時，被一群流浪狗襲擊、咬傷致死。圖與新聞事件無關。（法新社）

    俄羅斯一名不具名的4歲男童，騎腳踏車外出遊玩時，被一群流浪狗襲擊、咬傷致死。圖與新聞事件無關。（法新社）

    2021/04/20 16:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯巴什科爾托斯坦（Bashkortostan）地區近日傳出慘案，一名4歲男童騎著腳踏車外出踏青遊玩時，被戶外一群流浪狗襲擊、咬傷致死，住在附近鄰居聽聞外頭慘叫聲，前往查看驚見該名男童「半張臉都被咬爛了」，立即尋求緊急協助。

    綜合外媒報導，一名4歲男童居住於俄羅斯薩法羅沃（Safarovo）村，男童近期騎著腳踏車到街上遊玩，未料被戶外一群流浪狗盯上，據住在附近的鄰居表示，聽到外面發出慘烈的尖叫聲音，他遠看有群野狗在撕裂「某個東西」，鄰居前往查看被嚇傻了，男童身受重傷，包括左眼、左耳以及雙頰都被撕裂咬爛，白骨外露，她趕緊打電話報警。

    鄰居補充，「緊急救援人員抵達這段時間，這些狗仍徘迴於男童的屍體，我使用了一張床單蓋住孩子，以防野狗再次傷害他」。

    男童的母親悲慟地說，「兒子才出去20分鐘左右，住在隔壁鄰居忽然衝到家中告訴我孩子被野狗咬傷」。當地居民透露，這群攻擊性極強的野狗們經常在村莊內游晃，相當危險。

    當地警方表示，驗屍報告指出男童由於遭受「野蠻的攻擊」，導致身體產生致命傷而亡。據知，該地區負責官員將以「過失導致未成年人死亡」罪名被起訴，目前俄羅斯聯邦偵查委員會正在調查中。

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