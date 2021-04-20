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    軍情動態》省很大！波蘭向美國購入5架C-130H運輸機

    波蘭將和美國購入5台C-130H運輸機，此機種是美方存放在大衛斯-蒙桑空軍基地的「封存機」，售價僅約新機的1/4。（圖翻攝自大衛斯-蒙桑空軍基地官網）

    波蘭將和美國購入5台C-130H運輸機，此機種是美方存放在大衛斯-蒙桑空軍基地的「封存機」，售價僅約新機的1/4。（圖翻攝自大衛斯-蒙桑空軍基地官網）

    2021/04/20 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭去年6月就曾傳出會與美方簽署國防合作協議（DCA），獲得美國交付5架C-130H運輸機，日前波蘭國防部長布拉斯卡克（Mariusz Blaszczak）證實已和美方簽署購入C-130H運輸機的協議，每台的售價為1430萬美元（約新台幣4億元）。

    根據《Fighter Jets World》報導，波蘭國防部長布拉斯卡克表示，已與美國簽署購入5架C-130H運輸機的協議，但此次購入的飛機相當特別，不是預訂機種，更非現行服役機，而是從亞利桑那州的大衛斯-蒙桑空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）取出的「封存機」。

    報導指出，此類「封存機」的概念，其實就是俗稱的「飛機墳場修復機」，此次5架C-130H運輸機皆將在大衛斯-蒙桑空軍基地整修後再交付給波蘭，當然外界也好奇為何波蘭要購入，原因不外乎是「售價低廉」且「交機速度快」。

    報導提到，布拉斯卡克表示，此次軍購是美國國防部「防衛物資過渡計劃（Excess Defence Articles program）」的一部分，能將美國閒置或不再使用的武器裝備，轉交給盟友國使用，每架C-130H運輸機的改裝價為1430萬美元（約新台幣4億元）。

    報導也說，若是波蘭向美國購入新機，每台要價則是6000萬美元（約新台幣16.8億元），是購買封存機的4倍多，開銷差很大。美國預計今年能交付首架C-130H運輸機，預計在2024年中旬能將剩下的4架全部交付。

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