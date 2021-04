在男友臉上抹奶昔...澳洲性平教育讓人看了霧煞煞

2021/04/20 14:19

〔即時新聞/綜合報導〕性別平權無疑是現代最重要教育議題之一,但如何以正確方式傳達正確觀念也是一大學問。澳洲製作的一系列性平教學中,就有因內容過於「怪異」,遭到女權人士批評。

《BBC》報導,澳洲網路學習平台「The Good Society」有超過350部影片、故事和podcast,是澳洲政府「Respect Matters」計畫的一部分,用於教導學生性平及尊重兩性關係等課題。

但在其中一部影片,一名女孩在聽到男友不喜歡她點的奶昔後,竟然直接用手把奶昔挖出後抹到對方的臉上,還笑著說,「全部喝掉吧,我只是鬧著玩的,我知道你喜歡我的奶昔」。旁白解釋,這樣的現象稱為「越線」,意即在沒有經過同意下將意志強加在他人身上,輕則有失尊重,重則虐待、傷害。

旁白表示,越線給人的感覺要視議題而定,若只是為了要不要點披薩來吃,即便自己不想,也不會因對方執意而感到強烈反感。但如果是一而再,再而三越線,或是「我可以摸你的屁股嗎?」之類的問題,便會讓人感到不悅或生氣。

對此,女權及反強暴運動人士批評,這樣的教學內容令人擔憂且感到怪異,且避免說出做愛、強暴或侵犯等用語,無法反映兩性關係的真實情況。對此,官方強調內容都是經過專家協助製作,「這些素材能提供額外的幫助,讓澳洲青年在有關議題上獲得更好的教育。」

