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    在男友臉上抹奶昔...澳洲性平教育讓人看了霧煞煞

    澳洲性平教學內容遭女權人士批評。（圖片擷取自推特）

    澳洲性平教學內容遭女權人士批評。（圖片擷取自推特）

    2021/04/20 14:19

    〔即時新聞／綜合報導〕性別平權無疑是現代最重要教育議題之一，但如何以正確方式傳達正確觀念也是一大學問。澳洲製作的一系列性平教學中，就有因內容過於「怪異」，遭到女權人士批評。

    《BBC》報導，澳洲網路學習平台「The Good Society」有超過350部影片、故事和podcast，是澳洲政府「Respect Matters」計畫的一部分，用於教導學生性平及尊重兩性關係等課題。

    但在其中一部影片，一名女孩在聽到男友不喜歡她點的奶昔後，竟然直接用手把奶昔挖出後抹到對方的臉上，還笑著說，「全部喝掉吧，我只是鬧著玩的，我知道你喜歡我的奶昔」。旁白解釋，這樣的現象稱為「越線」，意即在沒有經過同意下將意志強加在他人身上，輕則有失尊重，重則虐待、傷害。

    旁白表示，越線給人的感覺要視議題而定，若只是為了要不要點披薩來吃，即便自己不想，也不會因對方執意而感到強烈反感。但如果是一而再，再而三越線，或是「我可以摸你的屁股嗎？」之類的問題，便會讓人感到不悅或生氣。

    對此，女權及反強暴運動人士批評，這樣的教學內容令人擔憂且感到怪異，且避免說出做愛、強暴或侵犯等用語，無法反映兩性關係的真實情況。對此，官方強調內容都是經過專家協助製作，「這些素材能提供額外的幫助，讓澳洲青年在有關議題上獲得更好的教育。」

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