佛洛伊德之死案宣判在即 明尼亞波里斯全城戒備

美非裔男子佛洛伊德之死案件即將宣判。（美聯社）

2021/04/20 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕撼動全球平權議題的美佛洛伊德之死案，正、反方已完成答辯，目前交由陪審團裁決中，勢必引發另一波社會擾動。明尼亞波里斯當局已在法院外架設刺絲網並調派國民警衛隊駐守。示威者表示，無論結果如何皆會發起抗爭活動。

綜合外媒報導，主嫌前明尼亞波里斯警官蕭文（Derek Chauvin）否認犯案，辯護律師堅稱，以當時的現場狀況來看，蕭文的行為是「任何一名理性警官都會採取的措施」，並稱佛洛伊德使用藥物事證明確。

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檢方則呼籲陪審團「用常識判斷，相信你們的眼睛所看到的」，指控蕭文用膝蓋壓制佛洛伊德頸部超過9分鐘的行為「不是執法，是謀殺」，並引用一名9歲女孩目擊者大喊「放開他」的證詞，強調「這是連小孩都可以做出的判斷。」

陪審團由6名白人、4名黑人及2名多族裔共12人組成，其中7人為女性，若是以二級謀殺定罪，蕭文最高得服刑40年，但任何一項罪名都得由陪審團一致同意。

一名示威參與者向《BBC》表示，無論判決結果如何，他們都將走向街頭，差別在如果蕭文沒有被全數定罪，或是只有刑責較輕的誤殺成立，那示威者將發起抗爭；若是全數定罪，那就會成為「慶祝式的抗爭」。

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