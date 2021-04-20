瑞典環保少女捐10萬歐元 支持全球疫苗公平分配

2021/04/20 00:30

〔中央社〕瑞典環保少女童貝里今天宣布將捐贈10萬歐元，支持疫苗全球取得機制（COVAX）運作，確保2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在全球公平分配。

童貝里（Greta Thunberg）今天在世界衛生組織（WHO）記者會上發言，表示將透過她的基金會向世衛組織基金會捐贈10萬歐元，支持COVAX購買疫苗，確保所有國家的衛生工作者及老年人等感染風險最高的人都能公平獲得疫苗。

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她指出，高收入國家接種疫苗數量與低收入國家之間的差距日益擴大是悲劇， 在道德上以及明智的做法是無論富裕或貧窮的國家，都必須優先考慮讓最脆弱的人群接種疫苗。

因此她呼籲國際社會必須做更多的工作及利用各種手段解決疫苗不平等，就像氣候危機一樣，必須首先幫助最脆弱的族群，而支持世衛、全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）和所有參與COVAX計劃的人，將是確保疫苗公平性和擺脫大流行的最佳途徑。

童貝里關注疫苗公平性議題，先前她表示不滿全球疫苗接種分布不均，打算缺席今年11月在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）COP26氣候峰會。

致力打擊氣候變遷的童貝里曾多次捐款，去年獲頒葡萄牙古本金人道獎（Gulbenkian Prize for Humanity），獎項高達100萬歐元，當時她也宣布捐贈給多個團體以保護環境。（編輯：張佑之）

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