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    癌末孕妻捨命產子 驚傳丈夫不到1年就續弦「連孩子也不要」

    張麗君（左）被確診胰臟癌末期，卻堅持要為丈夫捨命產子的故事，曾感動無數中國網友。（影片擷取圖）

    張麗君（左）被確診胰臟癌末期，卻堅持要為丈夫捨命產子的故事，曾感動無數中國網友。（影片擷取圖）

    2021/04/19 21:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國電視台5年前曾播出癌末孕婦為丈夫捨命產子的節目，丈夫在妻子患病以後不離不棄照顧她，二人的愛情故事感動了不少人。不過近日有多名網民發文，指這名丈夫在妻子死後不到1年便再婚，還將孩子過繼給親戚，痛批他是「負心漢」。

    中國醫療紀錄片《人間世》其中一集「愛」，講述上海26歲孕婦張麗君的生命故事，她與27歲丈夫韓詩俊結婚後順利懷孕，卻不幸在懷胎5個月時，確診罹患末期胰臟癌。原本醫生建議張麗君放棄胎兒，才能接受或可保命的手術，但她決定盡力支撐身體，保住胎兒。她坦言，不希望27歲的丈夫孤獨過一輩子。

    最後，張麗君剖腹產後，才開始治療癌症，但癌細胞已徹底擴散，她選擇將生的希望留給孩子，同時也給丈夫留下血脈。

    張麗君去世前，最大的願望是能和老公出去旅遊。因為治療費已經花光了家中積蓄，為了滿足張麗君的心願，韓詩俊把他們的一處房子賣了，湊齊了錢帶她出去旅遊。

    張麗君覺得能為這樣的好男人生下孩子，實在是一件幸福的事。在孩子幾個月的時候，張麗君還是沒有打敗癌症，撒手人寰。

    不過，近日中國微博瘋傳，在張麗君病逝後不到1年，韓詩俊已再婚了，還把兒子過繼給堂姊，網民留言直斥韓詩俊負心及自私。

    不過，韓詩俊表哥回應，韓詩俊確實已經再婚，但並不是傳言的不到1年，他2019年才與現任妻子結婚，當時兒子4歲，也沒有過繼孩子，是自己親自撫養，「孩子太小，需要一個媽媽照顧」。他表示，韓詩俊將對造謠者提告。

    張麗君在生命尾聲陪伴兒子與丈夫韓詩俊。親戚證實，韓詩俊已再婚，但並非1年不到就續弦。（影片擷取圖）

    張麗君在生命尾聲陪伴兒子與丈夫韓詩俊。親戚證實，韓詩俊已再婚，但並非1年不到就續弦。（影片擷取圖）

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